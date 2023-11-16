Испания: Санчес отстаивает закон об амнистии на фоне протестов

By Euronews

Протесты против резонансного закона об амнистии каталонских сепаратистов закончились стычками с полицией. В это же время и.о. премьера Педро Санчес отчаянно защищал свое соглашение в парламенте

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Резонансный закон об амнистии сепаратистов Каталонии вызвал протесты в Мадриде, в то время как исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес защищал свое соглашение в парламенте.

Лидер социалистов заручился поддержкой шести небольших партий, чтобы обеспечить себе возможность восстановить коалиционное правительство меньшинства с левым движением Sumar ("Объединение сил").

Среди тех, с кем он подписал соглашение - две ключевые каталонские сепаратистские партии. В обмен Санчес пообещал амнистию для тех, кто нарушил закон во время неудачной попытки отделения региона в 2017 году.

Альберто Пенья, участник акции протеста:

— Закон об амнистии абсолютно неконституционен, поэтому он не может быть одобрен. И значительная часть этих демонстраций направлена против этого закона об амнистии, цель которого - помиловать всех тех, кто нарушил единство Испании.

Эмилио Гарсия, участник акции протеста:

— Они предают весь испанский народ, заключая договор с преступниками. Это ни в коем случае не должно продолжаться. Это означает, что испанский народ будет поставлен на колени перед преступниками.

Внутри парламента атмосфера была не менее конфронтационной. Оппозиционные консервативные и ультраправые партии Испании обвиняют Санчеса в предательстве нации, так как считают, что он объявил амнистию для сепаратистов только для того, чтобы сохранить свой пост.

Судьи Испании тоже настроены критически, называя спорный закон вторжением законодательного органа в систему разделения властей.

Европейский Союз также внимательно изучает законопроект. Санчес настаивает на том, что он абсолютно легитимен и соответствует Конституции Испании.