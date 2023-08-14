Неожиданные результаты праймериз в Аргентине

Согласно предварительным результатам праймериз, на октябрьских президентских выборах за победу будут бороться "аргентинский Трамп", правая экс-министр безопасности и нынешний министр экономики – представитель лагеря перонистов.

В Аргентине состоялись "открытые единовременные обязательные праймериз" (PASO). Победу на них одержал 52-летний ультралиберал и либертарианский экономист Хавьер Милей, который называет себя антисистемным кандидатом.

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Ему удалось набрать более 30% процентов голосов избирателей и оттеснить традиционных правых и левых кандидатов.

Сторонник долларизации экономики и т. н. "плана бензопилы" для госсектора, Милей, которого СМИ уже окрестили "аргентинским Трампом", намерен со временем упразднить Центробанк, запретить аборты, легализованные 3 года назад, а также смягчить законы об обороте оружия.

Он обошёл правого политика Патрисию Буллрич, экс-министра безопасности (28%).

Нынешний министр экономики Серджио Масса занял 3-е место, набрав порядка 27% голосов, что стало худшим за десятилетия результатом для лагеря перонистов.

В ходе праймериз аргентинцам было предложено выбирать партии и тандемы кандидатов в президенты и вице-президенты, которые смогут принять участие в выборах 22 октября.

Несмотря на то, что, согласно конституции, голосование является обязательным, явка составила около 69%.

Уходящий непопулярный президент-перонист Альберто Фернандес решил не выдвигать свою кандидатуру на фоне жесточайшего экономического кризиса. В стране галопирующая инфляция (115% в годовом исчислении), за чертой бедности проживает 40% населения.