Президент-миллениал

Ставка на социальные сети и селфи на трибуне: 37-летний Найиб Букеле побеждает на президентских выборах в Сальвадоре, набирая более половины голосов в первом же туре. Подсчёт пока не завершился и официального заявления ЦИКа ещё нет, но главные соперники молодого кандидата уже признали своё поражение.

Экс-мэр столицы страны до выборов считался аутсайдером; его решительную победу наблюдатели назвали результатом разочарования граждан в нынешней политике: после окончания гражданской войны в 1992 году в Сальвадоре установилась фактически двухпартийная система.

Среди проблем — высочайший уровень преступности, который, правда, постепенно снижается в последние годы, и низкий уровень жизни, из-за которого, по некоторым данным, более половины сальвадорцев живут за рубежом, в первую очередь в США.