Брюссель предлагает обложить зерно из России и Беларуси высокими пошлинами

Европейская комиссия предложила резко повысить тарифы на российское и белорусское зерно, поступающее на общий рынок блока.

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Эта мера будет распространяться на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки (растительное масло и пр.), которые поступают из России для продажи в любой из 27 стран-членов ЕС.

Такие же продукты, поступающие из Беларуси - одного из ближайших союзников Владимира Путина, который часто прикрывает его деструктивные действия, - также попадут под действие режима.

Согласно предложению, ЕС введет тарифы в размере 95 евро за тонну на кукурузу, пшеницу и масличные культуры российского производства, которые сегодня облагаются нулевыми пошлинами. Другие товары будут облагаться "адвалорной пошлиной" в размере 50%, что соответствует повышению.

Эти меры призваны сдержать импорт российского зерна, который в прошлом году составил 4,2 миллиона тонн на сумму 1,3 миллиарда евро. Хотя эта доля составляет ничтожную часть всего импорта ЕС, Комиссия считает, что Россия обладает достаточными производственными мощностями для того, чтобы сбрасывать в Европу дешевые зерновые и вызывать потрясения на рынке.

По словам высокопоставленных чиновников, данная мера является по сути "превентивной", так как до сих пор не было выявлено никаких серьезных нарушений. Однако она также направлена на то, чтобы лишить Москву еще одного источника дохода и гарантировать, что зерно, украденное ее войсками с оккупированных украинских территорий, не попадет к европейским покупателям.

Российское зерно, которое проходит через территорию блока и попадает в другие страны, например, в государства с низким уровнем дохода в Северной Африке, будет освобождено от действия мер.

Предложение, представленное в пятницу утром, еще должно быть одобрено странами-членами путем голосования квалифицированным большинством голосов. Комиссия уже подготовила планы, но приступила к их реализации только после встречи лидеров ЕС в Брюсселе накануне.

У этого предложения есть несколько веских причин. Оно не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в отношении этих продуктов. Оно не позволит России использовать доходы от экспорта этих товаров в Евросоюз. И это будет гарантировать, что незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не попадет на рынок ЕС. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров принять меры против российского зерна.

"К сожалению, доступ России на европейский сельскохозяйственный рынок по-прежнему неограничен. И когда украинское зерно выбрасывают на дороги или железнодорожные пути, в Европу по-прежнему везут российские продукты, а также товары из контролируемой Путиным Беларуси", - сказал Зеленский, согласно стенограмме его виртуальной речи. "Это несправедливо".

С самого начала войны вопрос о сельскохозяйственной продукции стал горячей темой, чреватой политическими последствиями. Первые потрясения были вызваны тем, что российские войска блокировали Черное море и не позволили Украине, одному из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции, использовать свой традиционный торговый путь к странам с низким уровнем доходов.

Это побудило ЕС создать так называемые "полосы солидарности" и освободить все украинские товары от тарифов и квот, чтобы обеспечить альтернативные решения по суше. Однако проект вызвал негативную реакцию в соседних странах-членах, а именно в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, которые жаловались на наплыв дешевого беспошлинного украинского зерна, которое обрушило цены для местных фермеров и заполнило хранилища.

Несмотря на многочисленные попытки Брюсселя урегулировать затянувшийся спор, блоку пока не удалось найти долговременное соглашение. В начале этой недели было достигнуто соглашение о продлении режима свободной торговли ЕС с Украиной до 2025 года с гарантиями на такие товары, как пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника, сахар, птица и яйца. Однако вскоре после заключения соглашения государства-члены попросили предоставить им дополнительное время для его анализа, что поставило процесс под сомнение.