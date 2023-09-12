Польша продлевает эмбарго на зерно из Украины в одностороннем порядке

Польские власти утверждают, что защищают фермеров страны. Украина обратится в ВТО.

Совет министров Польши принял резолюцию о продлении эмбарго на импорт украинского зерна после истечения срока ограничений на уровне Европейского Союза 15 сентября.

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Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что обратился к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на ввоз украинской кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса. "Иначе мы сделаем это сами, потому что не можем допустить дерегулирования рынка", — сказал Моравецкий. В польском правительстве заявляют, что таким образом защищают аграрный сектор страны.

Наблюдатели полагают, что правящая консервативная партия "Право и справедливость" стремится привлечь к своей кампании избирателей-фермеров.

В Киеве рассматривают одностороннее продление запрета как нарушение правил общего рынка и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обратится в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), если Польша будет блокировать экспорт украинского зерна.

Во вторник еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление эмбарго. "Транзит, например, через Польшу — это не вопрос инфраструктуры, это вопрос стоимости. Потому что это не самый близкий путь - для традиционных украинских рынков. Дорога в Индонезию, например, или в Египет - она не через Польшу. Можно, но это требует дополнительных затрат. И я представил предложение, которое завтра будет обсуждаться на координационной площадке, о том, что необходимо финансово поддержать эту дополнительную стоимость транзита. По украинским расчетам, это требует дополнительной суммы от 20 до 40 евро за тонну, чтобы компенсировать дополнительную стоимость транзита".

По словам еврокомиссара, "цель всей текущей работы состоит в том, чтобы гарантировать, что транзит украинского зерна не создаст проблем в Союзе".