ЕС введёт пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси

На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом сообщили со ссылкой на свои источники Financial Times и Reuters.

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Еврокомиссия предложит пошлину в размере 95 евро за метрическую тонну на зерновые из России и Беларуси, а также пошлину в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Об этом сообщила во вторник Financial Times. Пошлины будут применяться к зерну, предназначенному для использования в странах ЕС, а не к транзиту через его территорию, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на требования фермеров по всей Европе изменить ограничения, наложенные на них планом ЕС "Зеленый курс" по борьбе с изменением климата, а также повторно ввести таможенные пошлины на импорт сельхозпродукции из Украины, которые были отменены после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

С инициативами выступают и отдельные страны. Так, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный заявил во вторник, что Прага предложит запретить ввоз в ЕС российского и белорусского зерна.

"Российской или белорусской продукции нет места в Европе. Я не вижу причин, по которым российское зерно должно быть в Европе. Я убежден, что никто не должен поддерживать агрессора, покупая у него зерно. Именно это я буду отстаивать в ЕС", — сказал Выборный.

Ранее Латвия уже ввела односторонний временный запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции.

8 марта Сейм Польши принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания. А на прошлой неделе польский премьер-министр Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Москва заявила, что проанализирует реализацию намерения ЕС ввести импортные пошлины на российское зерно и сделает выводы .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы видели эти сообщения. Нам необходимо проанализировать, в каком объеме и в какие сроки это будет реализовано и будет ли вообще реализовано. Потом, конечно, сделаем какие-то выводы".

Между тем аналитическое исследование "Семя инакомыслия: анализ аграрных протестов", проведенное экспертами независимого Института общественных финансов (IPF) в Польше, пришло к выводу, что утверждения о том, что импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу является решающим фактором, влияющим на ситуацию с польскими фермеры, не соответствует действительности.

В IPF также отмечают, что импорт из Украины не является основной причиной экономических проблем польских фермеров.

Но фермеры в Польше готовят новую общенациональную забастовку с перекрытием дорог 20 марта.