EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ЕС введёт пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси

Украина отправляет больше зерна через Черное море, несмотря на угрозу со стороны России
Украина отправляет больше зерна через Черное море, несмотря на угрозу со стороны России Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом сообщили со ссылкой на свои источники Financial Times и Reuters.

РЕКЛАМА

Еврокомиссия предложит пошлину в размере 95 евро за метрическую тонну на зерновые из России и Беларуси, а также пошлину в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Об этом сообщила во вторник Financial Times.  Пошлины будут применяться к зерну, предназначенному для использования в странах ЕС, а не к транзиту через его территорию, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

 Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на требования фермеров по всей Европе изменить ограничения, наложенные на них планом ЕС "Зеленый курс" по борьбе с изменением климата, а также повторно ввести таможенные пошлины на импорт сельхозпродукции из Украины, которые были отменены после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

С инициативами выступают и отдельные страны. Так, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный заявил во вторник, что Прага предложит запретить ввоз в ЕС российского и белорусского зерна.

"Российской или белорусской продукции нет места в Европе. Я не вижу причин, по которым российское зерно должно быть в Европе. Я убежден, что никто не должен поддерживать агрессора, покупая у него зерно. Именно это я буду отстаивать в ЕС", — сказал Выборный.

Ранее Латвия уже ввела односторонний временный запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции.

8 марта Сейм Польши принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания. А на прошлой неделе польский  премьер-министр Дональд Туск призвал ЕС запретить импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Москва заявила, что проанализирует реализацию намерения ЕС ввести импортные пошлины на российское зерно и сделает выводы .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы видели эти сообщения. Нам необходимо проанализировать, в каком объеме и в какие сроки это будет реализовано и будет ли вообще реализовано. Потом, конечно, сделаем какие-то выводы".

Между тем аналитическое исследование "Семя инакомыслия: анализ аграрных протестов", проведенное экспертами независимого Института общественных финансов (IPF) в Польше, пришло к выводу, что утверждения о том, что импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу является решающим фактором, влияющим на ситуацию с польскими фермеры, не соответствует действительности. 

В IPF также отмечают, что импорт из Украины не является основной причиной экономических проблем польских фермеров.

Но фермеры в Польше готовят новую общенациональную забастовку с перекрытием дорог 20 марта.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Брюссель рассматривает возможность ограничений на украинское зерно в случае "хаоса" на рынке

"Зерно из Украины": собрано 100 миллионов долларов

Польша продлевает эмбарго на зерно из Украины в одностороннем порядке

зерно Таможня Импорт Сельское хозяйство