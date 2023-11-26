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"Зерно из Украины": собрано 100 миллионов долларов

Press conference after the International Summit Grain from Ukraine in Kyiv
Press conference after the International Summit Grain from Ukraine in Kyiv Авторское право Anthony Anex/' KEYSTONE / ANTHONY ANEX
By Euronews Digital
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Владимир Зеленский заявил, что российское вторжение и блокада Россией украинского экспорта привели к дестабилизации международных рынков и ухудшению ситуации в регионах, критически зависящих от импорта зерна.

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В рамках гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" к 25 ноября собрано $100 млн на закупку украинского зерна для стран, которые в нем больше всего нуждаются. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам совещания с президентами Швейцарии и Латвии и премьер-министром Литвы. 

Зеленский подчеркнул, что российское вторжение и блокада Россией украинского экспорта привели к дестабилизации международных рынков и ухудшению ситуации в регионах, критически зависящих от импорта зерна. 

"Российская агрессия в Черном море создала серьезную угрозу мировой безопасности с точки зрения поставок продовольствия, - сказал президент Украины. - Использование голода в качестве оружия является элементом политики геноцида". 

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

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