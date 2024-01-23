Брюссель рассматривает возможность ограничений на украинское зерно в случае "хаоса" на рынке

Европейская комиссия работает над новым предложением, которое может позволить восточным странам-членам, таким как Польша и Венгрия, вводить ограничения на украинское зерно в случае "хаоса" на рынках.

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"Нам необходимо учитывать мнения представителей сельскохозяйственного сектора, особенно в соседних (с Украиной) странах, которые больше всего страдают. Поэтому мы изучаем, как лучше сделать это, в том числе, можно ли ввести гарантии не только в случае нарушений на общем рынке ЕС в целом, но и в случае перебоев лишь в одной стране-члене или нескольких странах-членах", - заявил во вторник утром Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за торговлю.

"Мы знаем, что экспорт украинских сельскохозяйственных продуктов питания сказывается по всему ЕС очень неравномерно, это зависит от региона, и в первую очередь затронуты соседние страны. Так что (мы) рассматриваем вопрос и о том, как защитить наиболее 'чувствительные' продукты".

Такие высказывания вице-президента, которые повторяют интервью, данное им ранее газете Financial Times, стали своего рода обратным разворотом Брюсселя. Большую часть 2023 года исполнительная власть ЕС энергично осуждала односторонние запреты, введенные Польшей и Венгрией в отношении украинского зерна.

В рамках широкомасштабных мер, принятых после полномасштабного вторжения России в Украину, блок решил отменить пошлины на украинский импорт, включая сельскохозяйственную продукцию, пытаясь таким образом помочь поддержать израненную экономику разрушенной войной страны.

Украина, один из крупнейших в мире экспортеров подсолнечного масла, ячменя, кукурузы и пшеницы, срочно нуждалась в альтернативном маршруте доставки своих товаров после того, как российские войска заблокировали Черное море. Торговые льготы ЕС должны были стимулировать перевозки по сухопутным маршрутам и освободить пространство для последующего сбора урожая.

Но внезапное появление беспошлинных украинских зерновых наводнило рынки соседних стран, таких как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Местные фермеры, которые сочли дешевый украинский импорт нечестной конкуренцией, вышла на акции протеста. В ответ правительства ввели односторонние, несогласованные запреты, которые Комиссия сочла незаконными, несправедливыми и противоречащими принципу солидарности.

В качестве временного решения исполнительная власть разрешила транзит четырех специфических украинских продуктов - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника - через пять восточных стран, но без возможности их размещения на их рынках для внутреннего потребления или хранения.

Действие схемы закончилось в середине сентября, но Польша, Венгрия и Словакия проигнорировали это решение и вновь ввели национальные запреты. Киев был разгневан и подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех государств.

Несмотря на то что Словакия впоследствии попыталась договориться с Украиной, Польша и Венгрия проявили твердость и сохранили свои ограничения в силе. Даже после избрания Дональда Туска и его проевропейской коалиции Варшава заявила, что протекционистские меры останутся в силе, чтобы уберечь польских фермеров от рыночных потрясений.

Венгрия также дала понять, что запреты останутся.

"Мы продолжим применять запрет на импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, чтобы защитить наших фермеров", - заявил во вторник министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. "Транзит будет разрешён. Импорт - нет".

Поскольку зерновая сага все еще не разрешена, Комиссия, похоже, делает ставку на целевые "гарантии" - своего рода эвфемизм для ограничений в попытке успокоить недовольство на Востоке ЕС.

Домбровскис не сообщил никаких конкретных деталей о готовящемся предложении, которое, как ожидается, будет представлено в ближайшие дни. Пока неясно, насколько широкой свободой действий будут обладать страны-участницы на практике и какое количество товаров они смогут запретить.

Предложение, вместе с тем, продлит общий режим отмены пошли на украинский импорт до июня 2025 года, отметил Домбровскис.