Соглашение о свободной торговле ЕС с Украиной продлено на год - с гарантиями для фермеров блока

Законодатели заключили политическое соглашение о продлении на год схемы свободной торговли с Украиной, добавив "экстренный стоп-кран" для чувствительных сельскохозяйственных товаров после протестов фермеров.

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ЕС временно приостановил все таможенные пошлины и квоты на экспорт украинской с/х продукции после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а затем продлил приостановку, срок действия которой истекает в июне.

Теперь мера по либерализации торговли будет продлена до 5 июня 2025 года, если министры ЕС и Европейский парламент официально одобрят компромисс, достигнутый утром 20 марта.

Механизм автоматических защитных мер, призванный защитить конкретные внутренние секторы от увеличения импорта в результате введения схемы свободной торговли, был ключевым предметом торга между депутатами Европарламента и Бельгией, председательствующей в Совете ЕС.

Законодатели согласились распространить действие гарантий не только на пшеницу, рапс, семена подсолнечника, сахар, птицу и яйца - первоначально предложенные комиссией в январе, - но и на мед, кукурузу, овес и шелуху зерна.

На практике комиссии будет разрешено вновь вводить тарифные квоты, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое значение объемов, импортированных в 2022 и 2023 годах.

Также с трех до двух недель сокращен срок, необходимый для принятия комиссией ответных мер - "экстренного стоп-крана" - в случае резкого роста импорта.

"Агрессия России против Украины и ее продовольственного производства также влияет на фермеров ЕС", - заявила докладчик парламента Сандра Калниете (Латвия/ЕНП), добавив, что опасения сектора были услышаны и отражены в усиленных защитных мерах.

После заключения политической сделки настало время утвердить новые меры, чтобы они могли вступить в силу сразу после истечения срока действия предыдущей приостановки.

Ожидается, что комитет парламента по международной торговле и послы ЕС одобрят итоги межведомственных переговоров уже 20 марта. Затем евродепутаты дадут свое окончательное согласие на последнем пленарном заседании парламента в апреле.