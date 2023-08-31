Россия готова возобновить зерновую сделку, если Запад выполнит свои обязательства

By Euronews

Глава российского МИДа на встрече с турецким коллегой заявил, что Москва вернется к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства

Россия готова возобновить действие Черноморской зерновой сделки, когда Запад выполнит свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Москве. По словам Фидана, возобновление действия соглашения необходимо для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Президент Путин неоднократно официально четко говорил, что как только будут приняты меры не по переговорам по российской части черноморского пакета, а как только разговоры перерастут в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить украинскую часть зернового пакета".

Другой посредник в управлении соглашением - ООН - также пытается оказать давление на Россию. Генеральный секретарь организации направил Москве ряд предложений по возобновлению его действия на постоянной основе.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Возобновление, которое должно быть стабильным. Мы не можем иметь Черноморскую инициативу, которая переходит от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Мы должны иметь что-то, что работает, и что работает на благо всех".

Наряду с инициативой по безопасной транспортировке зерна из портов Украины прошлым летом был подписан меморандум между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Россия заявила, что эта часть сделки не выполняется и отказалась ее продлевать.