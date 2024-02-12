By Radu Magdin

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Не стоит недооценивать способность разгневанных слоёв общества к активным действиям, поскольку это сопряжено со значительными политическими и электоральными рисками - последние несколько недель доказали это, пишет Раду Магдин.

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Не нужно быть многоопытным политическим обозревателем или аналитиком, чтобы понять: протесты фермеров, которые массово вышли на улицы европейских городов, - беспрецедентны.

В этот супервыборный год, с намеченными на июнь выборами в Европарламент, демонстранты стремятся использовать свои политические возможности.

Стратегически это самое подходящее время для того, чтобы выразить своё недовольство и заставить политиков обратить внимание на свои проблемы.

Поэтому не стоит слишком резко осуждать тактику протестующих фермеров, даже несмотря на то, что их действия вызывают головную боль властей и жителей многих стран Европы.

Не стоит сосредотачиваться исключительно на репертуаре протестов и на приёмах, которые фермеры используют для того, чтобы их заявления были более убедительными и яркими для наблюдающих за протестами и тех, кто и в большей или меньшей степени затронут ими.

В соцсетях циркулирует множество мемов или сгенерированных искусственным интеллектом изображений с тюками соломы вокруг Эйфелевой башни. Но всё происходящее явно больше, чем арт-манифест.

Вызов на честные дебаты

Многие европейские фермеры, особенно мелкие и входящие в состав крупных семейных хозяйств, испытывают серьёзные трудности.

Для них это занятие - часть их идентичности, и им всё труднее выживать в мире, где все средства производства дорожают, вынуждая их снижать маржу до такой степени, что прибыль становится химерой.

Более того, этот эпизод в целом следует рассматривать как попытку договориться с властями с позиции силы под угрозой того, что фермеры (и сельские жители в целом) откажутся от своих консервативных или правоцентристских предпочтений при голосовании в пользу радикальных правых в этом важном году.

Кто будет следующим? Кто окажет большее давление на европейскую и национальную элиту? От реакции политиков на затруднительное положение и недовольство фермеров в немалой степени зависит будущий расклад.

Трактор проезжает перед римским Колизеем в знак протеста против аграрной политики ЕС, февраль 2024 года AP Photo/Gregorio Borgia

Поэтому в нормальном мире эти события должны быть приглашением к честному обсуждению и принятию решений, к продуманной политике и к подлинному участию, которое не ограничивается фотосессиями и пинанием банок на дороге до закрытия избирательных участков.

Глядя на эти протесты, хочется посочувствовать требованиям этих людей и задуматься, не часть ли это общей тенденции - когда различные группы чувствуют себя брошенными и отчуждёнными.

Так что можно задаться вопросом: кто будет следующим? Кто окажет большее давление на европейскую и национальную элиту? От реакции политиков на затруднительное положение и недовольство фермеров в немалой степени зависит будущий расклад.

Пришло время для успокоения, а не эскалации

Очевидно, что рациональный взгляд на вещи основывается на цифрах. Как уже отмечали многие, на долю сельского хозяйства приходится всего 1,4 % ВВП ЕС, 4,2 % занятости и 14,3 % выбросов парниковых газов, в то же время оно получает примерно 30 % финансов из бюджета ЕС.

В контексте стремления блока к климатической нейтральности, реализации "Зелёного курса" и борьбы с изменением климата в целом фермеры не должны представлять особой проблемы, по крайней мере, если смотреть на эту статистику.

Однако на самом деле все гораздо сложнее, и мы должны подходить к этому с другой стороны, принимая во внимание политическое неравенство, отзывчивость и готовность к действию тех, кто чувствует себя обманутым своими представителями.

После мини-восстания фермеров мы стали свидетелями того, как национальные правительства поспешили принять политику, благоприятную для сельского хозяйства, а ЕС пошёл на серьезные уступки, которые можно рассматривать как серьезное ослабление «Зелёного курса» и стратегии «от фермы до вилки».

Польские фермеры, недовольные аграрной политикой ЕС, зажигают файеры в знак протеста перед офисом губернатора Познани, февраль 2024 года AP Photo/Czarek Sokolowski

После мини-восстания фермеров мы стали свидетелями того, как национальные правительства поспешили принять политику, благоприятную для сельского хозяйства, а ЕС пошёл на серьезные уступки, которые можно рассматривать как серьезное ослабление "Зелёного курса" и стратегии "от фермы до вилки".

Внезапно, в год ключевых выборов, все лица, принимающие решения, стали избегать рисков. Несколько дней назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила фермеров за_"удивительную стойкость"_ и заявила, что они "могут рассчитывать на европейскую поддержку".

Кроме того, она запустила сессию "стратегические диалоги", цель которых - удовлетворить потребности тех, кто трудится на земле.

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Всё это позитивные события, и европейские и национальные лидеры заслуживают похвалы за то, что понимают, на чём основано общественное мнение, и что сейчас время для переговоров и успокоения, а не для эскалации.

Элиты опустились с небес на землю

В то же время все эти события свидетельствует о том, что политический истеблишмент придерживается реактивного подхода. Вместо того, чтобы делать ставку на отсутствие реакции фермеров и удивляться тому, что они оказались в Брюсселе у зданий главных институтов ЕС, дальновидный (или даже стремящийся к переизбранию) политик должен был предвидеть все эти события.

Разумеется, мы не просим политиков предсказывать будущее или прибегать к помощи медиумов. Однако им следует лучше понимать последствия проводимой ими политики.

Всем, кто любит Европейский Союз, эти протесты явили образ политических элит, настолько далёких от общественности, что им пришлось опуститься с небес на землю, чтобы понять, что на самом деле происходит.

Фермеры блокируют дороги в центре Памплоны, февраль 2024 года. AP Photo/Alvaro Barrientos

Главный урок здесь заключается вот в чём: не так важно общее положительное влияние регулирования, как то, что вызывает мобилизацию и действия, а именно - распределительные эффекты. Их следует лучше оценивать, чтобы вероятные проигравшие быстро получили адекватную компенсацию.

Не следует недооценивать способность разгневанных слоёв общества к активным действиям, поскольку это сопряжено со значительными политическими и электоральными рисками - последние несколько недель доказали это.

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Всем, кто любит Европейский Союз, эти протесты явили образ политических элит, настолько далёких от общественности, что им пришлось опуститься с небес на землю, чтобы понять, что на самом деле происходит.

Правильный диагноз и последующее лечение

Недостаточно полная оценка воздействия, невнимание к последствиям и невосприимчивость - вот некоторые из политических патологий, которые мы наблюдаем в эти дни. Надеемся, что после постановки правильного диагноза последует и лечение.

Больше внимания мелким фермерам, семейным хозяйствам и тому, как Европа должна сохранять и укреплять свою продовольственную безопасность, - всё это требует серьёзного разговора, который должен последовать за происходящим на главных улицах Европы, от Брюсселя до Бухареста, от Парижа до Рима.

Прежде чем обвинять популистов в том, что они воспользовались этими событиями, нам всем следует немного подумать и спросить себя, что можно сделать, чтобы фермеры и другие подобные категории вернулись к нормальной политической дискуссии и предъявлению претензий.

Мы должны сделать так, чтобы аграрная политика и процесс принятие решений стала придирчивее к деталям, но гораздо более отвечающими потребностям общества.

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Раду Магдин - генеральный директор Smartlink и бывший советник премьер-министров Румынии (2014-2015) и Молдавии (2016-2017).

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