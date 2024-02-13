Еврокомиссия идёт на уступки европейским фермерам

By Euronews и AP, EBU

В ответ на многодневные протесты европейских фермеров, Еврокомиссия во вторник приняла резолюцию, разрешающую тем использовать часть земель, которые были вынуждены оставаться под паром по экологическим соображениям.

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Восьмой день подряд испанские фермеры продолжают протесты, перекрыв тракторами крупные дороги. В Каталонии фермеры блокируют доступ к Меркабарне и порту Таррагона, дороги перекрыты в Жироне и Барселоне, в том числе к главному оптовому рынку. Шоссе AP-7 между Понтосом и Боррассой, недалеко от границы с Францией, также закрыто для движения.

Испанские, как и другие европейские фермеры, требуют, чтобы условия импорта продуктов питания из стран, не входящих в ЕС, были ужесточены. Они ждут от Брюсселя принятия срочных мер по борьбе с повышением себестоимости их производства. По их мнению, политика ЕС по защите окружающей среды является финансовым бременем и делает их продукцию слишком дорогой по сравнению со странами, не входящими в ЕС.

Между тем Еврокомиссия во вторник приняла резолюцию, разрешающую фермерам использовать часть земель, которые были вынуждены оставаться под паром по экологическим соображениям.

Это соответствует просьбам ряда государств-членов о большей гибкости, чтобы лучше реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются европейские фермеры. Постановление вступает в силу завтра, 14 февраля, и будет применяться задним числом с 1 января этого года Улоф Гилл представитель Еврокомиссии

Как пояснили в Брюсселе, эта мера позволит фермерам выращивать азотфиксирующие или подсобные культуры, не используя средства защиты растений, на 4% своих земель, вместо того, чтобы держать их под паром.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник пошёл на некоторые уступки членам фермерского профсоюза, угрожавшим перекрыть дороги по всей стране.

На встрече в Афинах с представителями фермерских ассоциаций правоцентристское правительство заявило, что попытается снизить производственные издержки, ускорить выплаты компенсаций и дать налоговые льготы фермерам, пострадавшим от смертоносных наводнений в прошлом году. Мицотакис также пообещал фермерам сократить счета за электроэнергию, но предупредил, что бюджетные ограничения оставляют мало возможностей для существенного увеличения расходов.

Польские фермеры, недовольные импортом дешёвой украинской продукции, припарковали тачку с навозом и флагом ЕС в Познани, февраль 2024 г., Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Акции протеста фермеров прошли также в Италии и Польше. Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной в районе города Дорогуск в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны.

Они намерены оставаться там до тех пор, пока их требования к ЕС положить конец неконтролируемому импорту украинской сельхозпродукции, не будут выполнены.

Недавно демонстранты высыпали зерно из украинских грузовиков, которые, по заверениям Украины, предназначались для Литвы.