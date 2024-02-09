"Кто будет кормить людей?" Французские фермеры рассказывают, чем недовольны

В очередном выпуске программы "Очевидец" мы даем слово французским фермерам, которые только что закончили акции протеста и блокирование дорог. Они рассказали, в чем суть их претензий к властям.

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Французские фермеры возмущены - и уже не первый месяц и год. В ноябре2023 они начали выражать недовольство, переворачивая дорожные указатели в разных частях страны. Символическая акция On marche sur la tête ("Все наперекосяк") призвана подчеркнуть экономические трудности сектора и нелогичность, с точки зрения протестующих, принимаемых правительством мер. В списке претензий аграриев - договор о свободно торговле с МЕРКОСУР, Европейский Зеленый пакт и бюрократические препоны.

У Флоры - участницы недавней акции блокады дорог под Парижем - стадо из 100 овец в департаменте Йонна. Каждое утро, в четверть восьмого, она начинает кормить животных. "Мы задумываемся о том, а кто после нас будет кормить людей, - говорит она. - Мы не уверены, что долго протянем".

Ее работа - под угрозой. ЕС только что подписал соглашение о свободной торговле с Новой Зеландией, которое позволяет импортировать баранину во Францию за половину стоимости. "В магазинах можно найти баранину, которая проделала 18 тысяч километров, - говорит Флора. - И это забота об экологии!"

Административное давление и требования Зеленого пакта ЕС, свода правил, направленных в том числе на сокращение использования пестицидов - вот причины гнева Ксавье, фермера, выращивающего зерновые неподалеку от хозяйства Флоры. Он тоже принимал участие в протестах на дорогах.

Выведенные на трассы тракторы, гнев фермеров по всей Европе, похоже, возымели действие на властей. После трех дней блокады Париж пообещал уступки - смягчение позиций по Зеленому пакту, сохранение налоговых льгот на топливо, применяемое в агросекторе, отказ от поддержки соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР. После заявлений правительства фермеры сняли блокаду. Ксавье и Флора встретили обещания властей с оптимизмом, но, как и многие другие, считают, что бдительность терять рано.

Смотрите на видео выше полный репортаж на эту тему.