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От польско-украинской границы до замка Шамбор: протесты фермеров не утихают

Акция протеста перед зданием министерства сельского хозяйства Испании, Мадрид, 15 февраля 2024 года.
Акция протеста перед зданием министерства сельского хозяйства Испании, Мадрид, 15 февраля 2024 года. Авторское право AP Photo/Paul White
By Alexander Kazakevich
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Участники акций требуют от властей ослабить экологические ограничения и оградить их от "нечестной" конкуренции.

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Европейские фермеры продолжают оказывать давление на свои правительства и брюссельских чиновников. 

Несколько сотен тракторов перекрыли в четверг центр польскогоВроцлава в рамках акции против "зелёного" курса ЕС.

Демонстранты, выступающие против беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, вновь блокируют дороги, ведущие к пограничным переходам. На 20 февраля объявлен т. н. марш на Варшаву.

В Испании выступления проходят уже десятый день подряд. 

"Мы настроены ещё более решительно, и если власти не прислушаются к нам, мы перейдём к ещё более серьёзным шагам, – говорит один из манифестантов.

"Тракторные протесты" докатились до Мадрида, где несколько десятков протестующих требуют, чтобы их приняли в министерстве сельского хозяйства.

Среди главных требований собравшихся – ужесточение условий импорта продовольствия из стран, не входящих в ЕС.

Во Франции, где волнения было утихли, фермеры грозят новой мобилизацией. 

Порядка 60 тракторов блокируют доступ к знаменитому замку Шамбор в долине Луары. Участники акции заявляют, что ждут от правительства "конкретных действий" и что они намерены оставаться в королевском парке по крайней мере до открытия Международной агровыставки в Париже.

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