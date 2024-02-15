От польско-украинской границы до замка Шамбор: протесты фермеров не утихают

Участники акций требуют от властей ослабить экологические ограничения и оградить их от "нечестной" конкуренции.

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Европейские фермеры продолжают оказывать давление на свои правительства и брюссельских чиновников.

Несколько сотен тракторов перекрыли в четверг центр польскогоВроцлава в рамках акции против "зелёного" курса ЕС.

Демонстранты, выступающие против беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины, вновь блокируют дороги, ведущие к пограничным переходам. На 20 февраля объявлен т. н. марш на Варшаву.

В Испании выступления проходят уже десятый день подряд.

"Мы настроены ещё более решительно, и если власти не прислушаются к нам, мы перейдём к ещё более серьёзным шагам, – говорит один из манифестантов.

"Тракторные протесты" докатились до Мадрида, где несколько десятков протестующих требуют, чтобы их приняли в министерстве сельского хозяйства.

Среди главных требований собравшихся – ужесточение условий импорта продовольствия из стран, не входящих в ЕС.

Во Франции, где волнения было утихли, фермеры грозят новой мобилизацией.

Порядка 60 тракторов блокируют доступ к знаменитому замку Шамбор в долине Луары. Участники акции заявляют, что ждут от правительства "конкретных действий" и что они намерены оставаться в королевском парке по крайней мере до открытия Международной агровыставки в Париже.