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Тракторные протесты. От Болгарии до фестиваля в Сан-Ремо

Тракторные протесты в Барселоне, 7 февраля 2024 года.
Тракторные протесты в Барселоне, 7 февраля 2024 года. Авторское право AP Photo/Emilio Morenatti
By Alexander Kazakevich
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Фермеры по всей Европе продолжают требовать изменений в сельскохозяйственной политике ЕС. Мобилизация достигла фестиваля в Сан-Ремо: протестующие не прочь озвучить свои требования в прямом эфире национального телевидения.

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В Европе не утихает фронда фермеров. В четверг несколько тракторов из итальянской Ломбардии добрались до фестиваля Сен-Ремо на побережье Лигурии. 

По словам представителей одной из фермерских организаций, художественный руководитель песенного конкурса даже предложил протестующим подняться на сцену театра "Аристон" – эпицентра фестиваля. 

При этом пресс-служба компании Rai отрицает, что у национального телерадиовещателя были какие-либо контакты с демонстрантами. 

Сообщается, что акции также пройдут в Риме. Правительство, со своей стороны, заявляет, что "открыто" к диалогу. 

Передовица "Репубблики": "Фестиваль тракторов".

В Болгарии фермеры продолжают перекрывать дороги после того, как многочасовые переговоры с властями так и не увенчались подписанием меморандума о взаимопонимании. 

Ожидается, что в пятницу стороны вернутся к обсуждению. 

Барселона приходит в себя после гигантских пробок – это следствие исторического марша 2000 тракторов из разных районов, которые сошлись накануне в центре каталонской столицы. 

Требования сельскохозяйственного сектора всё те же – "справедливые" цены, защита от нечестной конкуренции со стороны третьих стран и сокращение бюрократических проволочек. 

Группа фермеров осталась в Барселоне на ночь, а в четверг провела акцию протеста возле парламента. 

Протесты вспыхивают и в других регионах. "Никогда в истории Испании не было правительства, которое бы так сильно помогало сельскохозяйственному сектору", – заявили в правящей Соцпартии, указав на то, что объём субсидий уже превысил 4 миллиарда евро.

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Барселона Италия Сан-Ремо Сельское хозяйство Болгария фермеры