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Польские фермеры не прекращают протесты

Польша
Польша Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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На фоне фермерских протестов премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине не может быть оправданием нечестной конкуренции. Польские аграрии намерены бастовать до 10 марта.

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Польские фермеры провели третий день тридцатидневной забастовки. Демонстранты выступают против политики Евросоюза в области сельского хозяйства и импорта продукции из Украины. Аграрии блокируют подъезды к основным дорогам по всей стране.

В воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине не может быть оправданием недобросовестной конкуренции.

Манифестанты требуют, чтобы правительство Туска разработало новую аграрную политику, которая обеспечит прибыльность сектора. Фермеры намерены проводить свои акции до десятого марта.

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