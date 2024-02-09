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Фермеры Венгрии и Польши протестуют против ввоза украинской продукции

Познань, Польша
Познань, Польша Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Европе не стихают фермерские протесты. Поводом для демонстрации стало предложение Еврокомиссии продлить на один год временный беспошлинный режим для импорта из Украины и Молдавии.

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В пятницу венгерские аграрии выступили против беспошлинного ввоза украинской продукции. К акции, которая состоялась недалеко от границы с Украиной, призвал глава крупнейшего фермерского профсоюза, депутат от правящей партии Фидес.

Участники манифестации обвинили ЕС в трудностях, с которыми сталкиваются работники сельскохозяйственного сектора. 

Непосредственным поводом для демонстрации стало предложение Еврокомиссии продлить на один год временный беспошлинный режим для импорта из Украины и Молдавии.

 Имре Рац, представитель Ассоциации венгерских фермеров:"Многие проблемы, особенно те, которые навязаны бюрократами ЕС, затрагивают нас всех. Они уже чувствуют, что практически неограниченный приток товаров украинского происхождения создает и для них рыночные трудности".

Польские фермеры возмущены, как они считают, недобросовестной конкуренцией со стороны государств, не входящих в ЕС. Аграрии требуют принять меры по борьбе с ростом издержек производства и сокращением прибыли.

Участница акции:"Мы тоже живем и тоже хотим просто зарабатывать на жизнь. Поэтому мы и бастуем, чтобы наше зерно было нашим зерном, а правительство должно просто заблокировать украинское зерно".

Польские фермеры блокировали основные дороги и подъездные пути к пограничным переходам с Украиной. Протестовать против аграрной политики ЕС фермереры намерены в течение тридцати дней.

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