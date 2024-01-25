Еврокомиссия задумалась о будущем сельского хозяйства

На фоне протестного движения фермеров, набирающего обороты в странах ЕС, Еврокомиссия проводит сессию "стратегический диалог" о будущем сельского хозяйства.

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В четверг Еврокомиссия открыла сессию "стратегический диалог" о будущем сельского хозяйства. О ней было объявлено ещё в сентябре - до того, как в разных странах по всему континенту вспыхнули протесты фермеров.

На фоне растущего недовольства аграрной политикой Евросоюза глава Комиссии провела встречу с делегатами от тридцати организаций, представляющих всю цепочку производства сельхозпродукции. Для Урсулы фон дер Ляйен это возможность обозначить стратегию развития отрасли . Тем более, что уже через несколько месяцев пройдут выборы в Европарламент.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"В Европе самые полезные и качественные продукты питания. Наши фермеры ежедневно работают в условиях высокой конкуренции на мировом рынке. Вы часто являетесь наиболее уязвимым звеном в производственной цепочке. Безусловно, вы заслуживаете справедливого вознаграждения за свои труды".

Эта первая встреча из серии запланированных до лета. Участники обсудят доходы фермеров, стратегию устойчивого развития сектора, конкурентоспособность селекционеров и производителей. Особенно волнует вопрос экологических стандартов ЕС и конкуренции на мировом рынке.

Леннарт Нильссон, председатель профсоюза Cogeca:

"Сегодня фермеры очень ограничены в средствах. Пора перейти от директивного подхода, который мы уже видели, и который годится не для всех, к восходящему - "снизу-вверх". Я думаю, что надо срочно увеличить финансирование, нужно больше базовой поддержки и меньше правил".

Еврокомиссия признает, что за 10 последних Евросоюз потерял 4 миллиона ферм, поэтому сектору жизненно необходима новая стратегия.

Питер Медендорп, президент ESA ("Европейский совет молодых фермеров"):

"Это не принесёт никаких решений ни завтра, ни послезавтра. Но я думаю, что это даёт перспективу движения к большей ясности в отношении того, каким должно быть сельское хозяйство в 2050 году. Но я надеюсь, что рекомендации, которые должны быть выработаны, помогут следующей Комиссии создать перспективы для молодых фермеров. Чтобы мы, молодые фермеры, могли выбрать: продолжать работать в этом секторе или заняться другим делом, которое, может быть, будет прибыльнее и будет требовать меньше труда".

В следующем месяце Комиссия должна представить цели своей климатической политики на 2040 год. Эта встреча станет для фермеров первым указанием на то, в каком направлении хочет двигаться ЕС, и намерено ли руководство прислушиваться к их чаяниям и требованиям.