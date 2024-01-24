By Ohad Tal

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Мнение: в то время как Боррель и другие пытаются обвинить Израиль в том, что он похоронил формулу "два государства для двух народов", последний гвоздь в крышку гроба забил сам брюссельский чиновник, пишет депутат Кнессета Охад Таль.

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В жизни иногда случаются моменты исключительной ясности.

Таким моментом стало вторжение отрядов смерти, захватчиков и насильников ХАМАС в Израиль 7 октября.

В течение многих лет в еврейском государстве и во всём мире считалось, что если положение палестинцев улучшится в экономическом, политическом и социальном отношении, то у них не будет причин нападать на Израиль.

6 октября всё указывало на это улучшение. Десятки тысяч жителей Газы приезжали в Израиль на работу, не было ограничений на ввоз товаров и строительных материалов, экономика сектора развивалась.

Ликование и восторг на лицах убийц из ХАМАС, когда они разрезали людей на части, сжигали семьи дотла и казнили сжимающихся от страха в страхе мужчин, женщин и детей, снимая всё это на нательные камеры, фиксировавшие их зверства, пошатнули все наши прежние оптимистические представления.

Теперь государство Израиль, подвергающееся атакам с семи фронтов, борётся за своё существование и будущее.

Государство, несмотря ни на что

Разумеется, все люди доброй воли хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но если она не закончится полной победой ЦАХАЛ, то есть уничтожением ХАМАС, возвращением всех израильских заложников и гарантией того, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля, то кровопролитие будет только расти в масштабах.

Печальный момент, как для Израиля, так и для невинных палестинских граждан, заключается в том, что ХАМАС и его союзники по возглавляемой Ираном оси террора верят, что они побеждают и единственное еврейское государство в мире приближается к своему уничтожению.

С каждым вырезанным куском плоти религиозные фанатики и нациподобные преступники убеждали себя в том, что приближают неизбежное уничтожение еврейского государства.

Родные и друзья на похоронах сержанта первого класса Николаса Бергера, военно кладбище Маунт Герцль в Иерусалиме, январь 2024 года. AP Photo/Leo Correa

Еще до войны, в начале года, палестинский опрос показал, что около двух третей палестинцев не верят, что государство Израиль будет существовать через 25 лет и праздновать 100-летие восстановления еврейского суверенитета на своей исконной родине.

Именно это яростное неприятие и надежда на уничтожение Израиля стали причиной бесчеловечных и безумных действий террористических организаций и сопровождавших их гражданских лиц 7 октября.

В тот и в последующие дни израильтяне, представляющие самые разные политические и идеологические взгляды, узнали, что их надежды на мир и безопасность рухнули.

Боррель проговорился

К сожалению, после того как первоначальное потрясение от варварства ХАМАС утихло, некоторые пришли к выводу, не имеющему отношения к реальности.

В начале недели верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: "Я думаю, нам нужно перестать говорить о мире, о мирном процессе, и начать говорить более конкретно о решении на основе двух государств".

Комментарий Борреля – это ещё один момент ясности.

На протяжении долгих лет многие израильтяне принимали формулу "два государства для двух народов", потому что считали, что это решение может принести мир и безопасность.

Они были готовы пойти на значительные уступки, и в течение 30 лет им пропихивали идею, согласно которой палестинское государство – необходимое средство для достижения этих вожделенных целей.

Благодаря разговорчивости Борреля, многие израильтяне поняли, что ставший навязчивой идеей бессмысленный мирный процесс последних трёх десятилетий [...] никогда не отвечал интересам Израиля.

Фотографии израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима, ноябрь 2023 года. AP Photo/Leo Correa

Израилю говорили, что во главе угла – мир и безопасность, а создание палестинского государства – это лишь наиболее подходящее средство для достижения этой цели.

Те, как и я, кто всегда был против палестинского государства, не соглашались с таким подходом, но мы уважали стремление к миру.

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Сегодня, благодаря разговорчивости Борреля, многие израильтяне поняли, что ставший навязчивой идеей бессмысленный мирный процесс последних трёх десятилетий, в ходе которого все планы по созданию палестинского государства, которые попадали на стол Ясиру Арафату, а затем Махмуду Аббасу, неизменно отвергались, никогда не отвечал интересам Израиля.

Все эти призывы просто отвечали внутриполитическим и идеологическим интересам международных партнёров.

Теперь Боррель снял маску, заявив израильтянам, что речь идёт только о создании палестинского государства, а мир и безопасность для Израиля имеют гораздо меньшее значение.

Евреи не в счёт

Пока Боррель и другие пытаются обвинить Израиль в том, что он похоронил решение "два государства для двух народов", глава внешнеполитического ведомства ЕС, вероятно, сам только что отмахнулся от этого ошибочного подхода, забив последний гвоздь в крышку гроба.

Он открыто и искренне говорит, что создание палестинского государства является одновременно средством и целью процесса – все остальные досадные вопросы, такие как мир, процветание и безопасность, как для израильтян, так и для палестинцев, являются вопросом второстепенным.

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Боррель такой не один. За последние три месяца израильтяне начали понимать, что то, что происходит с ними, волнует мир гораздо меньше.

Международные институты и организации, такие как Красный Крест, "ООН-женщины" и Human Rights Watch, с уничтожающей холодностью продемонстрировали, что евреи не в счёт.

Возможно, следует поблагодарить Жосепа Борреля за его откровенность, потому что он раскрыл то, что я и мои коллеги давно знали: соображения, касающиеся Израиля, стоят далеко на заднем плане. Единственная цель, которая имеет значение, – это создание палестинского государства, даже если это государство может и будет угрожать самому существованию единственного государства евреев.

При этом я знаю, что в Израиле у него найдется мало сторонников, а комментарии Борреля, наряду с кровавой бойней ХАМАС, невольно внесли ясность, необходимую для того, чтобы окончательно поставить крест на формуле "два государства для двух народов".

Охад Таль – член Кнессета, парламента Израиля, председатель комитета по общественным проектам.

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