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Не все страны Евросоюза признают Государство Палестина

Израильские солдаты возле границы с сектором Газа
Израильские солдаты возле границы с сектором Газа Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
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Лидеры Евросоюза обязались признать Палестинское государство. Но только 9 из 27 нынешних членов ЕС сделали это. Многие из них торгуют с незаконными израильскими поселениями

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Прошло 25 лет с тех пор, как лидеры Евросоюза на встрече в верхах обязались "признать в положенный срок Палестинское Государство". Но только 9 из 27 нынешних членов ЕС фактически сделали это. Директор Европейского Ближневосточного проекта Мартин Конечный считает, если бы весь Союз дружно сделал этот шаг, то сейчас было бы легче добиться прекращения огня в секторе Газа:

Проблема признания является одним из многих примеров несоответствия между риторической поддержкой ЕС мирного урегулирования на основе принципа двух государств при соблюдении международного права и отсутствием действий, которые действительно вели бы к этому. Если это произойдет, то благодаря  отдельным странам, таким как Бельгия, Ирландия, Люксембург, Испания, Португалия и, что очень важно, Франция.

В настоящее время 9 государств-членов ЕС, признающих Палестину, - это Швеция, Мальта, Кипр и шесть стран Восточной Европы. Но сегодня многие из них скорее поддерживают Израиль.

Несмотря на внутренние разногласия в Евросоюзе, его официальная позиция заключается в необходимости возобновления мирного процесса для решения вопроса о двух государствах. За это выступает и Хаджа Лахбиб, министр иностранных дел Бельгии, занявшей пост председателя Евросовета:

Мы ужасаемся, когда видим количество погибших и раненых. Разрушения увеличиваются с каждым днем. Мы не можем оставаться к этому равнодушными. Мы должны работать над решением. Это единственный возможный путь. Нужно возвращаться за стол переговоров, работать над воплощением принципа двух государств, позволить палестинцам жить в мире, иметь перспективу на будущее.

Признание Палестины в качестве государства большим количеством стран помогло также укрепить доверие к её администрации с тем, чтобы она действовала в секторе Газа вместо ХАМАС. Но, по мнению  Директора Ближневосточного проекта, ЕС должен нарушить еще одно «табу», связанное с чувством лояльности к Израилю:

Речь также идёт об отношении Евросоюза к незаконным еврейским поселениям на Западном Берегу, которые на деле препятствуют созданию Палестинского Государства, поскольку они занимают территорию, на которой должно быть создано это государство. Мы продолжаем торговать с поселенцами, как если бы они находились там легально. Но при этом мы говорим, что такая политика Израиля незаконна. Так что это ещё один пример несоответствия.

Почти 70% членов ООН признают Государство Палестина. На голосовании Генеральной Ассамблеи в декабре за немедленное гуманитарное прекращение огня в секторе Газа проголосовали 153 страны, а 6 стран ЕС проголосовали против или воздержались.

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