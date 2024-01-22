"Мирный план Борреля": ЕС не смог убедить Израиль

By Euronews

Совет ЕС по иностранным делам обсудил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Израильский министр иностранных дел отверг предложения, представив давний проект создания искусственных островов у побержья Газы.

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"Мирный план" Жозепа Борреля обсуждали в Брюсселе участники Совета ЕС по иностранным делам. Он состоит из 10 пунктов и призван положить конец войне в Секторе Газа, добиться освобождения заложников и возобновить усилия по стабилизации обстановки в регионе на основе решения о "двух государствах".

Помимо минстров иностранных дел государств блока, на переговоры были приглашены коллеги из Израиля и Палестины (встречи с ними проводились отдельно). Но дискуссии приняли неожиданный оборот, когда израильский министр Кац стал показывать видео от 2017 года о создании искусственного острова у берегов Газы. Глава внешнеполитического ведомства ЕС дал понять, что было бы лучше, если бы Кац потратил своё время на обсуждение гуманитарного кризиса в анклаве.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Израильский министр рассказал нам о своих проектах по созданию искусственных островов у побережья Газы и железнодорожного сообщения с Индией, которые, судя по всему, были задуманы семь лет назад. Другими словами, это не имело особого отношения к теме, которая волнует нас сегодня".

"Но все представители государств-членов сказали ему, что по их мнению, установление постоянного и прочного мира, гарантирующего безопасность Израиля не только военными средствами, но и сосуществованием с соседями, предполагает создание палестинского государства".

Сам же Исраэль Кац заявил: "Наша цель ясна: демилитаризация Газы и стабилизация ситуации там при сохранении Израилем контроля за обеспечением безопасностьи для защиты нашего народа. Достижение этой цели откроет двери для новых региональных возможностей, позволяя нам продвигать экономические и гуманитарные инициативы, которые приносят пользу всем, включая население Газы”.

Как пишут израильские издания, видео, которые показывал министр своим коллегам из ЕС, рассказывают о его давних проектах по созданию искусственного острова у побережья анклава, на котором, по его замыслу, должны разместиться морской порт, аэропорт, опреснительная установка и промышленная зона.

Кац подчеркнул, что восстановление Газы может начаться только после ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками.

Главы МИД стран ЕС, в свою очередь, были единодушны во мнении о том, что необходимо положить конец страданиям жителей сектора. Участники встречи пытались оказать давление на Израиль, чтобы добиться увеличения числа пропускаемых фур с гуманитарной помощью - продуктов питания и медикаментов.

Однако по вопросу о прекращении огня у стран блока нет консенсуса.

Рияд аль-Малики, глава МИД Палестинской национальной администрации:

"Израиль и Нетаньяху умеют пользоваться своей безнаказанностью. Нет никакого механизма привлечения их к ответственности. Вот почему они чувствуют, что могут делать все, что хотят. Они свободно нарушают все законы. Они совершали все виды преступлений, включая геноцид. И им всё равно, они делают, что хотят".

Известно, что атмосфера на встрече царила напряжённая. Израиль выступил категорически против идеи о создании двух государств, а Брюссель признаёт, что оно не может быть навязано силой.