EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

"Мирный план Борреля": ЕС не смог убедить Израиль

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель беседует с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем на заседании Совета ЕС, 22 января 2024 г.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель беседует с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем на заседании Совета ЕС, 22 января 2024 г. Авторское право John Thys/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Совет ЕС по иностранным делам обсудил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Израильский министр иностранных дел отверг предложения, представив давний проект создания искусственных островов у побержья Газы.

РЕКЛАМА

"Мирный план" Жозепа Борреля обсуждали в Брюсселе участники Совета ЕС по иностранным делам. Он состоит из 10 пунктов и призван положить конец войне в Секторе Газа, добиться освобождения заложников и возобновить усилия по стабилизации обстановки в регионе на основе решения о "двух государствах". 

Помимо минстров иностранных дел государств блока, на переговоры были приглашены коллеги из Израиля и Палестины (встречи с ними проводились отдельно). Но дискуссии приняли неожиданный оборот, когда израильский министр Кац стал показывать видео от 2017 года о создании искусственного острова у берегов Газы. Глава внешнеполитического ведомства ЕС дал понять, что было бы лучше, если бы Кац потратил своё время на обсуждение гуманитарного кризиса в анклаве.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:
"Израильский министр рассказал нам о своих проектах по созданию искусственных островов у побережья Газы и железнодорожного сообщения с Индией, которые, судя по всему, были задуманы семь лет назад. Другими словами, это не имело особого отношения к теме, которая волнует нас сегодня".

"Но все представители государств-членов сказали ему, что по их мнению, установление постоянного и прочного мира, гарантирующего безопасность Израиля не только военными средствами, но и сосуществованием с соседями, предполагает создание палестинского государства".

Сам же Исраэль Кац заявил: "Наша цель ясна: демилитаризация Газы и стабилизация ситуации  там при сохранении Израилем контроля за обеспечением безопасностьи для защиты нашего народа. Достижение этой цели откроет двери для новых региональных возможностей, позволяя нам продвигать экономические и гуманитарные инициативы, которые приносят пользу всем, включая население Газы”.

Как пишут израильские издания, видео, которые показывал министр своим коллегам из ЕС, рассказывают о его давних проектах по созданию искусственного острова у побережья анклава, на котором, по его замыслу, должны разместиться морской порт, аэропорт, опреснительная установка и промышленная зона.

Кац подчеркнул, что восстановление Газы может начаться только после ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками. 

Главы МИД стран ЕС, в свою очередь, были единодушны во мнении о том, что необходимо положить конец страданиям жителей сектора. Участники встречи пытались оказать давление на Израиль, чтобы добиться увеличения числа пропускаемых фур с гуманитарной помощью - продуктов питания и медикаментов. 

Однако по вопросу о прекращении огня у стран блока нет консенсуса.

Рияд аль-Малики, глава МИД Палестинской национальной администрации:
"Израиль и Нетаньяху умеют пользоваться своей безнаказанностью. Нет никакого механизма привлечения их к ответственности. Вот почему они чувствуют, что могут делать все, что хотят. Они свободно нарушают все законы. Они совершали все виды преступлений, включая геноцид. И им всё равно, они делают, что хотят".

Известно, что атмосфера на встрече царила напряжённая. Израиль выступил категорически против идеи о создании двух государств, а Брюссель признаёт, что оно не может быть навязано силой.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Выборы в Европарламент: ультраправые и правые как никогда близки к большинству

Главы МИД стран ЕС: "Создание палестинского государства - необходимость"

Австрия препятствует полноценному членству в Шенгене Румынии и Болгарии

Европейский союз Израиль Сектор Газа Палестино-израильский конфликт Жозеп Боррель