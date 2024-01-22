Израиль: родственники заложников ворвались в Кнессет

By Euronews

Близкие удерживаемых в секторе Газа заложников штурмовали Кнессет. Участники протеста требовали свободить своих родственников.

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Десятки членов семей заложников, удерживаемых в Газе, сорвали заседание финансового комитета парламента Израиля. Они ворвались в помещение с требованием освободить своих родственников.

"Вам не сидеть здесь, пока умирают наши дети", — кричали протестующие.

По словам израильских официальных лиц, боевые действия, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких месяцев. ХАМАС заявляет, что не станет освобождать заложников до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Глава финансового комитета попытался успокоить протестующих.

Моше Гафни, депутат Кнессета:"Я говорю, что мы сделаем все, чтобы дети, братья, женщины вернулись домой, благополучно вернулись".

Семьи израильтян, погибших на фестивале Nova, сажают деревья на месте бойни. Во время нападения ХАМАС седьмого октября были убиты более 1200 человек. В плену оказались около 250 человек. Десятки были освобождены в ноябре в рамках гуманитарной паузы. Взамен были отпущены некоторые палестинские заключенные, удерживаемые в Израиле.