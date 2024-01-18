Еврейские борцы за мир заявили Euronews, что евреи должны отождествлять себя с угнетенными и защищать их права — "кем бы ни был угнетатель".
"Только когда палестинцы будут жить в условиях свободы и достоинства, Израиль будет в безопасности".
Таково "большое послание" Марко. Он — представитель Na'amod, движения британских евреев, выступающих против израильской политики "оккупации и апартеида" в Газе и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Подобные еврейские группы существуют по всей Европе. Они выступают за права палестинцев и, в последнее время, за прекращение войны Израиля с ХАМАС.
Виланд Хобан, председатель немецкой организации Jüdische Stimme ("Еврейский голос"), рассказал Euronews, что "прогрессивные" евреи, как они себя называют, часто сталкиваются с маргинализацией со всех сторон.
"К сожалению, существует очень сильное смешение еврейского народа и государства Израиль, — объясняет он, — многим людям трудно понять, почему евреи могут выражать несогласие с действиями израильского правительства".
"Но нет никакого противоречия между тем, чтобы быть евреем и поддерживать права палестинцев", — добавляет Хобан.
"Предатели"
И всё же, пожалуй, самое сильное неприятие, с которым они могут столкнуться, исходит от самой еврейской общины.
Хобан отмечает, что членов Jüdische Stimme обвиняют в том, что они "встали на сторону врага", и после начала боевых действий в октябре многим пришлось разорвать отношения со своими семьями.
"Нас называют невежественными жетонами, полезными идиотами или ненавидящими самих себя евреями", — говорит он, хотя предполагает, что люди в основном игнорируют их группу, потому что она "не вписывается в легкие нарративы".
Еврейских борцов за мир также могут обвинить в том, что они позорят своих предков, переживших Холокост. Однако Марко утверждает, что эта историческая трагедия — именно та причина, по которой евреи должны защищать палестинцев.
"Из-за нашего опыта угнетения и страданий мы должны отождествлять себя с угнетенными и защищать их права — кем бы ни был угнетатель", — говорит он Euronews.
В декабре ЮАР подала иск в Международный уголовный суд, утверждая, что Израиль совершил "акты геноцида" в Газе. Израиль отрицает это обвинение.
"Это не священная война"
Для некоторых — в том числе израильских, палестинских и западных официальных лиц — насилие в Газе представляется как религиозная война между евреями и мусульманами.
Однако Марко поспешил опровергнуть идею о том, что конфликт носит религиозный характер.
"Палестинцы восстали против своих угнетателей, — говорит он. — Если бы их угнетателем был японец, они бы восстали против японцев. Тот факт, что их угнетают израильтяне, означает, что они восстали против израильтян".
Тем не менее, это не означает, что война между Израилем и ХАМАС не разжигает религиозную ненависть. Председатель организации Jüdische Stimme Хобан утверждает, что действия израильского государства в Газе разжигают антисемитизм.
"Всякий раз, когда происходит эскалация насилия со стороны Израиля, происходит больше антисемитских инцидентов, потому что, к сожалению, многие люди, выступающие на стороне Палестины, не разделяют Израиль и еврейство".
На фоне последней вспышки насилия антисемитизм в Европе достиг невиданного за последние десятилетия уровня, исламофобия также возросла.
Макро, который знает людей, погибших во время нападения ХАМАС 7 октября, и жил в кибуце рядом с деревнями, атакованными палестинскими боевиками, сказал, что "глубоко сопереживает" травме, которую испытывают израильтяне и евреи по всему миру.
Однако он заявил, что важно рассматривать насилие в контексте.
"Палестинцы находятся под оккупацией и апартеидом уже несколько десятилетий. Хотя это правда, что 7 октября унесло много еврейских жизней и стало очень трагическим событием, оно произошло не в вакууме".
"Продолжение угнетения [палестинского] населения не обеспечит безопасности [Израилю], потому что это будет подпитывать готовность к мести и насилию", — продолжает он.
За последний год под руководством самого правого правительства в истории Израиля военные и поселенцы провели эскалационную кампанию по перемещению, лишению собственности и жестоким репрессиям против населения, отмечает базирующаяся в США группа "Еврейский голос за мир".
Еще до того, как Израиль начал военное наступление на ХАМАС, 2023 год стал одним из самых смертоносных в истории для палестинцев в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.
"Запад — соучастник всего, что делает Израиль"
И Na'amod, и Jüdische Stimme ведут активную политическую деятельность, устраивая демонстрации и акции протеста в Великобритании и Германии.
Утверждая, что "Запад — соучастник всего, что сделал Израиль" за последние десятилетия, Марко говорит, что Na'amod хочет, чтобы Лондон прекратил поддерживать израильскую войну.
"Важная роль", которую его организация играет в этом процессе, заключается в изменении мнения британский еврейской общины, которая оказывает значительное давление на правительство, поддерживая Израиль.
И это отчасти удается.
За десять лет, утверждает Марко, в основной еврейской общине появилось больше места для мнений, подобных его.
Между тем, с тех пор как Израиль начал наступление на Газу в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 человек на юге Израиля, число членов и онлайн-последователей Na'amod резко возросло.
"Конечно, печально, что для этого потребовалась такая трагедия, но мы видели, как после предыдущих атак на Газу этот вопрос становится гораздо более актуальным для людей, — говорит Марко. — Мнение многих евреев начинает меняться, когда они видят ужасающие разрушения в Газе".
Но обе группы говорят, что одним из самых важных направлений их деятельности было создание пространства для объединения палестинских и еврейских голосов.
"Мы не должны позволять обманывать себя тем, что в интересах евреев в Европе защищать этнонационализм израильского государства. Потому что если вы соглашаетесь с идеей, что одна этническая группа должна доминировать над другими, у которых нет никаких прав, это ставит евреев и мусульман в Европе в опасность как меньшинства".