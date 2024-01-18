Еврейские борцы за мир заявили Euronews, что евреи должны отождествлять себя с угнетенными и защищать их права — "кем бы ни был угнетатель".

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"Только когда палестинцы будут жить в условиях свободы и достоинства, Израиль будет в безопасности".

Таково "большое послание" Марко. Он — представитель Na'amod, движения британских евреев, выступающих против израильской политики "оккупации и апартеида" в Газе и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Подобные еврейские группы существуют по всей Европе. Они выступают за права палестинцев и, в последнее время, за прекращение войны Израиля с ХАМАС.

Виланд Хобан, председатель немецкой организации Jüdische Stimme ("Еврейский голос"), рассказал Euronews, что "прогрессивные" евреи, как они себя называют, часто сталкиваются с маргинализацией со всех сторон.

"К сожалению, существует очень сильное смешение еврейского народа и государства Израиль, — объясняет он, — многим людям трудно понять, почему евреи могут выражать несогласие с действиями израильского правительства".

Демонстрация в поддержку Палестины в Лондоне, 14 октября 2023. Kin Cheung/AP Photo

"Но нет никакого противоречия между тем, чтобы быть евреем и поддерживать права палестинцев", — добавляет Хобан.

"Предатели"

И всё же, пожалуй, самое сильное неприятие, с которым они могут столкнуться, исходит от самой еврейской общины.

Хобан отмечает, что членов Jüdische Stimme обвиняют в том, что они "встали на сторону врага", и после начала боевых действий в октябре многим пришлось разорвать отношения со своими семьями.

"Нас называют невежественными жетонами, полезными идиотами или ненавидящими самих себя евреями", — говорит он, хотя предполагает, что люди в основном игнорируют их группу, потому что она "не вписывается в легкие нарративы".

Еврейских борцов за мир также могут обвинить в том, что они позорят своих предков, переживших Холокост. Однако Марко утверждает, что эта историческая трагедия — именно та причина, по которой евреи должны защищать палестинцев.

Палестинская девочка в школе ООН в секторе Газа, 14 июля 2014 Khalil Hamra/AP

"Из-за нашего опыта угнетения и страданий мы должны отождествлять себя с угнетенными и защищать их права — кем бы ни был угнетатель", — говорит он Euronews.

В декабре ЮАР подала иск в Международный уголовный суд, утверждая, что Израиль совершил "акты геноцида" в Газе. Израиль отрицает это обвинение.

"Это не священная война"

Для некоторых — в том числе израильских, палестинских и западных официальных лиц — насилие в Газе представляется как религиозная война между евреями и мусульманами.

Однако Марко поспешил опровергнуть идею о том, что конфликт носит религиозный характер.

"Палестинцы восстали против своих угнетателей, — говорит он. — Если бы их угнетателем был японец, они бы восстали против японцев. Тот факт, что их угнетают израильтяне, означает, что они восстали против израильтян".

Палестинские и израильские активисты перед консульством Израиля в Сан-Франциско в США, 8 октября 2023 Bronte Wittpenn/ONLINE_YES

Тем не менее, это не означает, что война между Израилем и ХАМАС не разжигает религиозную ненависть. Председатель организации Jüdische Stimme Хобан утверждает, что действия израильского государства в Газе разжигают антисемитизм.

"Всякий раз, когда происходит эскалация насилия со стороны Израиля, происходит больше антисемитских инцидентов, потому что, к сожалению, многие люди, выступающие на стороне Палестины, не разделяют Израиль и еврейство".

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На фоне последней вспышки насилия антисемитизм в Европе достиг невиданного за последние десятилетия уровня, исламофобия также возросла.

Макро, который знает людей, погибших во время нападения ХАМАС 7 октября, и жил в кибуце рядом с деревнями, атакованными палестинскими боевиками, сказал, что "глубоко сопереживает" травме, которую испытывают израильтяне и евреи по всему миру.

Однако он заявил, что важно рассматривать насилие в контексте.

"Палестинцы находятся под оккупацией и апартеидом уже несколько десятилетий. Хотя это правда, что 7 октября унесло много еврейских жизней и стало очень трагическим событием, оно произошло не в вакууме".

"Продолжение угнетения [палестинского] населения не обеспечит безопасности [Израилю], потому что это будет подпитывать готовность к мести и насилию", — продолжает он.

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Палестинская беженка Лейла Афанех, 67 лет, позирует для фотографии перед стенойв лагере беженцев Каландия между Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан, 2014 Muhammed Muheisen/AP

За последний год под руководством самого правого правительства в истории Израиля военные и поселенцы провели эскалационную кампанию по перемещению, лишению собственности и жестоким репрессиям против населения, отмечает базирующаяся в США группа "Еврейский голос за мир".

Еще до того, как Израиль начал военное наступление на ХАМАС, 2023 год стал одним из самых смертоносных в истории для палестинцев в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

"Запад — соучастник всего, что делает Израиль"

И Na'amod, и Jüdische Stimme ведут активную политическую деятельность, устраивая демонстрации и акции протеста в Великобритании и Германии.

Утверждая, что "Запад — соучастник всего, что сделал Израиль" за последние десятилетия, Марко говорит, что Na'amod хочет, чтобы Лондон прекратил поддерживать израильскую войну.

"Важная роль", которую его организация играет в этом процессе, заключается в изменении мнения британский еврейской общины, которая оказывает значительное давление на правительство, поддерживая Израиль.

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И это отчасти удается.

За десять лет, утверждает Марко, в основной еврейской общине появилось больше места для мнений, подобных его.

Между тем, с тех пор как Израиль начал наступление на Газу в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 человек на юге Израиля, число членов и онлайн-последователей Na'amod резко возросло.

"Конечно, печально, что для этого потребовалась такая трагедия, но мы видели, как после предыдущих атак на Газу этот вопрос становится гораздо более актуальным для людей, — говорит Марко. — Мнение многих евреев начинает меняться, когда они видят ужасающие разрушения в Газе".

Но обе группы говорят, что одним из самых важных направлений их деятельности было создание пространства для объединения палестинских и еврейских голосов.

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"Мы не должны позволять обманывать себя тем, что в интересах евреев в Европе защищать этнонационализм израильского государства. Потому что если вы соглашаетесь с идеей, что одна этническая группа должна доминировать над другими, у которых нет никаких прав, это ставит евреев и мусульман в Европе в опасность как меньшинства".