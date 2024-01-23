21 израильский солдат убит в результате самого смертоносного нападения на армию с начала войны

By euronews и AP

Резервисты готовили взрывчатку для разрушения двух зданий в центре Газы в понедельник, когда палестинский боевик выстрелил из гранатомета по стоящему неподалеку танку. От этого взрывчатка сдетонировала, и оба двухэтажных здания обрушились на находившихся в них солдат.

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Рекордное число погибших солдат с начала войны Израиля против ХАМАС 3 месяца назад может усилить призывы к властям Израиля приостановить наступление или даже прекратить его вовсе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поклялся продолжать наступление до тех пор, пока Израиль не разгромит правящую в секторе Газа группировку и не добьется освобождения более 100 заложников. Израильтяне все больше расходятся во мнениях по вопросу о том, можно ли сделать и то, и другое.

Семьи заложников и многие их сторонники призвали Израиль заключить соглашение о прекращении огня, заявив, что время для возвращения их близких из плена живыми истекает. В понедельник десятки родственников заложников ворвались на заседание парламентского комитета, требуя от властей дополнительных усилий по их освобождению.

Израиль начал наступление после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого более 1200 человек погибли и еще около 250 были похищены. Более 100 человек были освобождены в ноябре в обмен на недельное прекращение огня и освобождение 240 палестинцев из израильских тюрем.