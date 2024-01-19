Послевоенное устройство Газы: США и Израиль разошлись во мнениях

By Euronews

Биньямин Нетаньяху заявил, что все земли к западу от реки Иордан должен контролировать Израиль. Это вступает в противоречие с позицией США по вопросу послевоенного устройства.

РЕКЛАМА

Израиль будет воевать до полного уничтожения ХАМАС. Об этом снова заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что все земли к западу от реки Иордан должен контролировать Израиль. Это вступает в противоречие с позицией США, согласно которой создание независимого палестинского государства на территории Сектора Газа считают обязательной частью послевоенного устройства.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:"При любом будущем раскладе Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан. Это необходимое условие, и оно вступает в противоречие с идеей (палестинского)суверенитета. Что вы можете сделать? Я говорю эту правду нашим американским друзьям, а также пресекаю попытки навязать нам реальность, которая навредит безопасности Израиля".

Одной из ключевых целей Израиля является освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. В четверг в Тель-Авиве израильтяне провели манифестацию. Они держали в руках потрет Кфира Бибаса, самого маленькго пленника, который находится в Газе со своим братом, сестрой и их родителями. В этот день Кфиру, которого называют Рыжиком, исполнился год.

Тель-Авив Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В знак солидарности с похищенной боевиками семьей и рыжеволосым малышом семьей Здание Кнессета было подсвечено оранжевым светом.

На тему "следующего дня" после войны против ХАМАС высказался Джон Кирби, советник президент США по национальной безопасности. Кирби сказал, что США не прекратят работу по достижению решения "два государства для двух народов", и повторной оккупации Газы не будет.