By Euronews

Министры иностранных дел стран блока осудили отказ израильского премьера от реализации плана "два государства для двух народов".

РЕКЛАМА

В минувшие выходные Биньямин Нетаньяху вновь отверг идею создания независимой Палестины после войны. Что идёт вразрез с планом "о двух государствах", за который ратует Запад.

Высказывания израильского премьера подвергли критике главы МИД стран-членов Евросоюза. В ходе начавшегося в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС они заявили, что создание палестинского государства должно быть одним из пунктов будущих мирных переговоров.

"Заявления Биньямина Нетаньяху вызывают тревогу, - заявил журналистам перед началом встречи министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. - Палестинское государство необходимо, причём с гарантиями безопасности для всех".

Его ирландский коллега Михол Мартин назвал комментарии Нетаньяху "неприемлемыми" и призвал главу правительства Израиля "прислушаться к мнению подавляющего большинства людей в мире, которые хотят мира, хотят решения о двух государствах (...) максимальной гарантии безопасности для Израиля и его граждан".

"Палестинцы могут жить достойно, свободно, в безопасности лишь в том случае, если Израиль будет в безопасности. Вот почему решение о двух государствах - единственно возможное. А те, кто ничего не хочет о нём слышать, пока не предложили никакой альтернативы", - выразила уверенностьпредставитель Германии Анналена Бербок.

Даже глава МИД Австрии Александер Шалленберг, которого считают одним из самых надёжных союзников Израиля в блоке, назвал позицию Нетаньяху "недальновидной", и выступил в защиту права палестинцев на самоопределение.

"Ни израильтяне, ни палестинцы не исчезнут, не растворятся в воздухе. И тем, и другим придётся уживаться друг с другом в этом регионе", - сказал Шалленберг.

Разделяя недовольство своих коллег, представитель Латвии Кришьянис Кариньш пошёл ещё дальше: он призвал Брюссель надавить на свои экономические рычаги, чтобы тем самым добиться уступок от Израиля.

"Самым большим рычагом давления Европы всегда был её кошелек, - сказал Кариньш. - Европейский союз оказывает огромных объёмов финансовую поддержку многим странам. Мы видим, что во внутренней политике ЕС деньги могут помочь сфокусироваться на проблеме, и я считаю, нам следует начать думать об этом на международном уровне"

Глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Маликиосудил "безнаказанность" Нетаньяху и поставил под сомнение способность блока повлиять на ситуацию.

"Я не думаю, что они (министры ЕС) могут предложить что-то большее, чем свои соболезнования, - сказал аль-Малики в интервью Euronews в понедельник. - Да, они пытаются что-то сделать, но война продолжается, люди гибнут(...) я считаю, что они не смогли добиться многого в плане участия со своей стороны", - добавил он.

И аль-Малики, и его израильский оппонент Исраэль Кац провели переговоры с министрами иностранных дел стран ЕС. Но друг с другом они скорее всего не встретятся.

На пресс-конференции Кац отказался комментировать отказ израильского премьера от решения "о двух государствах", сделав акцент в своём выступлении на вопросе освобождения заложников.

На встрече в понедельник также будут присутствовать министры иностранных дел Египта, Иордании и Саудовской Аравии. На обсуждение будет вынесен план из 10 пунктов, представленный главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, цель которого - сплотить ЕС и других ключевых международных игроков вокруг общего стремления к прекращению боевых действий в секторе Газа, созданию независимого палестинского государства и обеспечению безопасности в регионе в долгосрочной перспективе.

Глава иорданского МИДа также подверг резкой критике позицию Израиля, охарактеризовав её как "радикальную и расистскую".Айман ас-Сафади поддержал инициативу введения санкций для оказания давления на Израиль.

"Израиль своей нынешней агрессией в Газе (...) обрекает будущее региона на новые конфликты и войны", - пояснил ас-Сафади, добавив, что мировое сообщество должено принять "меры" против Израиля за то, что он_"отрицает право региона на жизнь в безопасности"._

На встрече в Брюсселе оппоненты Нетаньяху приводят данные по погибшим в Секторе Газа, которых, по информации подконтрольного ХАМАС Минздрава Палестины, уже более 25 000 человек.

Пока боевые действия сосредоточены в главном южном городе анклава Хан-Юнисе. Но не безосновательно растут опасения по поводу их распространения на весь регион, поскольку, по данным разведки, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы намерены усилить свои атаки на торговые суда в Красном море.

РЕКЛАМА

Санкции против поселенцев, миссия в Красном море

Ожидается, что министры иностранных дел 27 стран сообщества также обсудят планы ЕС по введению санкций против израильских поселенцев, ответственных за атаки на оккупированной палестинской территории Западного берега, следуя примеру США и Великобритании.

В пятницу блок принял новую систему санкций, направленную непосредственно против лиц, поддерживающих ХАМАС и Палестинский исламский джихад, которые ЕС относит к террористическим организациям.

Он также ввёл санкционные меры в отношении шести ответственных за "оказание финансовой поддержки ХАМАС". им запретили вхёзд в ЕС, а активы заморозили.

Однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что ему ничего не известно о том, что предложение о санкциях в отношении израильских поселенцев "серьёзно рассматривается в ЕС".

По словам источников в дипломатических кругах, в этом вопросе официальные лица ЕС едва ли продвинулись, и, по всей вилимости, участники переговоров не станут принимать по этому поводу решений.

РЕКЛАМА

Глава внешнеполитического ведомства Ирландии уточнил, что "одна-две страны" выступают против инициативы о введении санкций, но пообещал "очень настойчиво" добиваться их согласия к большинству других.

"Я буду разговаривать с сомневающимися, чтобы решительно добиваться проведения санкционной политики в масштабах всего ЕС в отношении того, что происходит на Западном берегу, потому что это тоже создает огромную напряжённость", - сказал Мартин.

Также на повестке дня - планы ЕС направить военно-морские силы для патрулирования Красного моря, где в последние недели европейские суда подвергались атакам со стороны йеменских хуситов.

Согласно документу, попавшему в распоряжение Euronews, блок рассматривает возможность отправки как минимум трёх военных кораблей, которые, по данным дипломатических источников, должны прибыть из Германии, Италии и Франции. Бельгия также пообещала направить свой фрегат в рамках миссии ЕС, сообщают местные СМИ.