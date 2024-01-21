Израиль не отдаст контроль над территорией к западу от Иордана - Нетаньяху

By Euronews

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не отдаст контроль над территорией к западу от Иордана, хоть это и противоречит концепции создания палестинского государства

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После авиаударов, нанесенных Израилем в ночь на субботу по Сирии и Ливану, вновь нарастают опасения по поводу возможного распространения войны в Газе на весь регион - с учетом стремительной эскалации в Йемене, где хуситы обещают продолжить нарушать судоходство в Красном море и Аденском заливе, несмотря на практически ежедневные удары США и союзников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находясь с визитом в Кении, вновь указал на необходимость прекращения огня в палестинском анклаве - не только для того, чтобы прекратить страдания жителей Газы и вернуть израильских заложников, но и для того, чтобы конфликт не стал полностью неуправляемым.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций:

"Я не перестану призывать к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников. И мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение этого конфликта по всему региону - на Западном береуг, через "синюю линию" между Израилем и Ливаном, а также в Сирии, Ираке и на побережье Красного моря".

Тем не менее, израильское руководство твердо намерено продолжать действовать в прежнем режиме. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу в очередной раз отверг концепцию "двух государств", написав на своей странице в X, что Израиль не отдаст контроль над всей территорией от реки Иордан до Средиземного моря, который имеет решающее значение для его безопасности.

Нетаньяху признает, что такая концепция противоречит существованию палестинского государства.

Ранее Белый дом выразил сильное разочарование такой позицией израильского премьера, тем не менее, Вашингтон хочет продолжить переговоры, чтобы переубедить Нетаньяху.

В самом Израиле с самого начала войны не прекращаются антиправительственные протесты. Поначалу противники обвиняли кабинет министров в критическом провале работы спецслужб, сделавшем возможным внезапное нападение боевиков ХАМАС. Теперь они требуют досрочных выборов для возможной замены Нетаньяху, поскольку его политика кажется все менее эффективной в достижении ключевой цели Израиля - освобождении заложников.

На этой неделе один из министров военного кабинета, бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот выступил с открытой критикой Нетаньяху, заявив, что прекращение огня и переговоры - единственный возможный способ вернуть заложников домой живыми.