Западные санкции против России уменьшают её способность продолжать войну с Украиной. Теперь ЕС усиливает борьбу с реэкспортом свой продукции в РФ

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Россия подвергается санкциям больше, чем любая другая страна в мире. Они были наложены на неё в основном за вторжение в Украину. Но вопреки запрету, в Россию продолжают поступать некоторые важные для неё товары, такие как автомобили и бытовая техника, включая микроволновые печи, стиральные и посудомоечные машины, а также микросхемы, используемые для изготовления беспилотников, и даже боеприпасы и военное оборудование, которые попадают на поле боя в Украине. Евросоюз подозревает, что такие поставки осуществляют компании в странах, которые не одобрили ограничительных мер против Москвы. Это, в частности, Турция, Казахстан, Армения и Китай.

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан пытается дипломатическими усилиями добиваться того, чтобы такие страны не обходили западные санкции. Об этом он рассказал в интервью Euronews:

Я думаю, что мы должны быть реалистами. Всегда есть и будет определенная степень обхода санкций. На этом можно заработать. Многие из перечисленных продуктов ранее были проданы в другие страны и оказались в некотором роде на свободном рынке. По-моему, наша основная задача состоит в том, чтобы затруднить обход санкций, замедлить его и сделать доступ России к этим продуктам более дорогим. Каждый раз, когда мы перекрываем один путь, создаётся новая лазейка. Думаю, наша цель состоит в том, чтобы постепенно сделать труднее, медленнее и гораздо дороже для России закупки всего этого.

О'Салливан признал, что полностью изолировать Россию от внешних рынков вряд ли удастся. Спецпосланник Евросоюза по санкциям считает очень важным для Запада помешать ей получать предметы двойного назначения:

Я имею в виду, что есть вещи, которые в нормальных обстоятельствах имеют совершенно невинное гражданское применение. Они сделаны в основном по технологиям Соединённых Штатов и Евросоюза. Их нелегко воспроизвести в других странах. России трудно получать их, так как мы перестали их экспортировать, а теперь мы уговариваем страны-посредники больше не реэкспортировать их в Россию. Мы видим некоторые свидетельства того, что это становится гораздо сложнее. России приходится использовать продукты-заменители, иногда китайского происхождения и, честно говоря, худшего качества. Это дает украинским военным определенное технологическое преимущество на поле боя.

Специальный посланник Евросоюза настаивает на том, что ограничительные меры работают и постепенно уменьшают способность России продолжать агрессию против Украины. При этом Дэвид О'Салливан предупреждает, что потребуется немало времени и усилий, прежде чем санкции приведут к прекращению войны.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций против Москвы в попытке подавить военную кампанию президента Владимира Путина. Однако в блоке подозревают, что повседневная продукция ЕС, включающая компоненты, используемые для производства беспилотников, ракет и артиллерийских снарядов, реэкспортируется через страны на периферии России.

Содействие в обходе санкций ЕС является уголовным преступлением. В сентябре по подозрению в этом был задержан сотрудник министерства обороны Нидерландов.