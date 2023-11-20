Российские компании и юрлица с успехом пользуются лазейками в законах, проводят теневые операции, прибегают к помощи третьих стран, чтобы избежать "экономического наказания" ЕС за вторжение РФ в Украину.

РЕКЛАМА

Наличие многочисленных путей обхода, торговый реэкспорт, сложные финансовые структуры препятствуют эффективному применению экономических санкций, введённых ЕС против России, сообщил в интервью Euronews ряд источников.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила 12-й по счёту (за почти два года) пакет ограничительных мер. Однако некоторые законодатели считают, что запретов, наложенных теперь уже на нефть и алмазы,всё ещё недостаточно.

Экономические санкции призваны наказать режим Путина и ослабить российскую экономику за вторжение в Украину. По мнению литовского евродепутата Андрюса Кубилюса, Брюсселю необходимо доработать санкционную политику в отношении Москвы.

"Санкции работают. А скептики, которые утверждают, что от них следует отказаться, "ошибаются", - заявил в интервью Euronews Кубилюс, который также является членом влиятельного правоцентристского блока Европарламента - Европейской народной партии. Но их необходимо усилить, добавляет наш собеседник.

Несмотря на то, что доходы России от продажи нефти и газа сегодня вдвое ниже, чем были в довоенное время, она, по словам Кубилюса, "всё ещё получает слишком много" от Европы, Кроме того, многие подсанкционные компании ловко обходят ограничения, что существенно уменьшает эффективность мер.

В декларации, принятой 9 ноября, депутаты Европарламента призвали к полному запрету поставок ряда энергопродуктов российского производства, выразив озабоченность в связи с тем, что Москва по-прежнему получает европейские высокотехнологичные товары.

По словам Кубилюса, после того как ЕС ограничил прямые продажи всего, что может быть использовано российской армией, экспорт в соседние страны c РФ страны, подозрительно вырос. Это говорит о том, что поставки ведутся по другим маршрутам.

"Мы должны добиться того, чтобы третьи страны не участвовали в подобных операциях, и при этом оказать давление на компании ЕС, которые проводят сомнительные торговые операции, - сказал он. - Если вдруг продажи iPhone в Киргизии увеличились в 10 раз, в 100 раз, возникает резонный вопрос, что за этим стоит".

Подозрения Кубилюса подтверждаются данными ВСУ. В изъятом российском оружии часто обнаруживают компоненты, произведённые на Западе, утверждает Euronews Светлана Таран, научный сотрудник аналитического "Центра европейской политики".

Вполне вероятно, подсанкционные товары поступают из Казахстана, Грузии или Армении. Хотя России всё же приходится платить двойную цену - за риск и более длинные цепочки поставок, уверена наша собеседница.

Результаты есть

Поскольку экономические санкции - это главный ответ ЕС на войну у своих границ, официальные лица всеми силами стараются показать их результативность.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель говорил в августе, что российская экономика находится "на грани изоляции и упадка": курс рубля, объёмы промышленного производства и темпы роста ВВП падают.

Санкции Евросоюза привели к тому, что полёты бизнес-джетов, принадлежащих олигархам, запрещены, заморожены активы российского Центробанка на сумму 200 млрд. евро, а армия перешла на некачественное вооружение советских времён, сообщил Euronews представитель Комиссии.

В марте исполнительная власть ЕС также назначила нового спецпосланника по вопросам санкций в расчёте на то, что опытный дипломат Дэвид О'Салливан сможет убедить Казахстан прекратить реэкспорт в Россию.

Кубилюс выступает за то, чтобы ЕС пошел ещё дальше, арестовав активы Центробанка РФ на сумму около 300 млрд. евро. Это, по словам евродепутата, могло бы покрыть значительную часть расходов на восстановление Украины.

Кристин Лагард предупреждает: такой шаг может существенно навредить репутации Брюсселя. Кубилюс же парирует тем, что разрешить вопрос можно, не нарушая международного законодательства.

Когда одно государство наносит ущерб другому, то _"можно применить контрмеры по захвату государственной собственности,_- посняет он. - В этом случае нет никакого юридического иммунитета".

Скрытые манёвры

Запретительные меры, введённые в отношении приближённых Путина, тоже действуют не в полной мере, сказал Euronews представитель Transparency International Роланд Папп. Сложности их применения связаны с законом о коммерческой тайне, добавляет эксперт.

РЕКЛАМА

"На яхте президента РФ не написано "Яхта Путина", - объясняет Папп, подчёркивая, что любые упущения и промедления Брюсселя только облегчают жизнь олигархам.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что поспешное введение запретительных мер на импорт алмазов приведёт к тому, что торговые операции переместятся из Антверпена в другие точки региона без ущерба России. С другой же стороны, медлительность чревата тем, что российские компании могут найти новые лазейки, сказал Папп.

"Российские юридические и физические лица, ожидая введения санкций, уже предприняли определённые шаги для сокрытия своих активов, - сказал Папп. - Глупо думать, что они сидели и ничего не делали в течение полутора лет".

Папп сетует на то, что, по сравнению со своими американскими коллегами из Управления по контролю за иностранными активами OFAC, европейские органы действуют довольно робко: штрафы для крупных финансовых организаций не больше, чем "погрешность округления".

Санкции ради санкций

Согласно документу, подготовленному в 2021 г. Евроюстом, максимальные штрафы за нарушение санкций - установленные и применяемые на национальном уровне - в Эстонии, например, составляют всего 1200 евро, а в Испании это даже не считается преступлением.

РЕКЛАМА

Вот что подлежит пересмотру, считает депутат Европарламента Софи Ин'т Велд, выступающая за ужесточение наказаний за несоблюдение санкционного режима.

"Можно спорить о том, каким должно быть максимальное тюремное заключение - три года или пять лет, но это не столь важно.Важно, чтобы оно было одинаковым во всех странах-членах ЕС. В противном случае, если вы российский олигарх, вы просто уедете в страну с самым лояльным режимом", - объясняет наша собеседница.

В конце этого месяца должен состояться очередной раунд переговоров по доработке законов. Ин'т Велд выразила уверенность в том, что чиновники, заседающие в Совете блока, будут единодушны в этом вопросе.

Однако евродепутат выразила разочарование антироссийская риторика европейских политиков ЕС явно не соответствует реальным действиям.

"Совет очень любит бить себя в грудь, объявляя о принятии сотого пакета санкций... Они всегда очень довольны собой, - говорит она. - Если вы посмотрите на реальное применение санкций, то поймёте, что хвастаться тут нечем".