EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Саммит ЕС: 12-й пакет санкций против России "почти готов" к принятию

Руководители Евросоюза и его стран-членов на саммите в Брюсселе
Руководители Евросоюза и его стран-членов на саммите в Брюсселе Авторское право Omar Havana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Андрей Бекетов
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Источники на встрече в верхах Евросоюза сообщили, что 12-й пакет санкций против России "почти готов". Дипломаты уверены, что он будет принят до конца декабря

РЕКЛАМА

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: "В проекте итогового документа Саммита Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе, написано: "Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций против России".

Такая формулировка будет грамматически верной, если лидеры ЕС примут очередной пакет на этой своей встрече или только пожелают новых санкций на более позднем этапе. Ранее сообщалось, что в санкционный пакет войдет запрет на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России и меры по ужесточению контроля за уже введенными против неё ограничениями, в том числе за соблюдением потолка цен на нефть.

Евросовет также "приветствует более четкое определение уголовных преступлений обхода и нарушения санкций Евросоюза", которое одобрили накануне Европарламент и нынешний председатель Совета ЕС Испания. 

В данном случае сослагательного наклонения не требуется".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Саммит ЕС: Венгрия может сорвать решения о поддержке Украины

Санкции Евросоюза затрудняют для России войну с Украиной

В 12-й пакет санкций Евросоюза попадут российские алмазы

санкции против России Саммит ЕС в Брюсселе ЕС-Россия Совет ЕС Война в Украине