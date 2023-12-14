Саммит ЕС: 12-й пакет санкций против России "почти готов" к принятию

Источники на встрече в верхах Евросоюза сообщили, что 12-й пакет санкций против России "почти готов". Дипломаты уверены, что он будет принят до конца декабря

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Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: "В проекте итогового документа Саммита Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе, написано: "Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций против России".

Такая формулировка будет грамматически верной, если лидеры ЕС примут очередной пакет на этой своей встрече или только пожелают новых санкций на более позднем этапе. Ранее сообщалось, что в санкционный пакет войдет запрет на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России и меры по ужесточению контроля за уже введенными против неё ограничениями, в том числе за соблюдением потолка цен на нефть.

Евросовет также "приветствует более четкое определение уголовных преступлений обхода и нарушения санкций Евросоюза", которое одобрили накануне Европарламент и нынешний председатель Совета ЕС Испания.

В данном случае сослагательного наклонения не требуется".