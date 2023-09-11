Европейская комиссия пересмотрела свой экономический прогноз в сторону понижения. Брюссель предупредил, что упрямо высокие цены на товары и услуги "оказывают более тяжелое воздействие, чем ожидалось".

Экономика блока "продолжает расти, хотя и с меньшей динамикой", говорится в докладе Европейской комиссии, опубликованном в понедельник. Согласно прогнозу, экономический рост Евросоюза в целом в текущем году составит скромные 0,8%, что несколько ниже одного процента, прогнозировавшегося весной, а в 2024 году подъём не превысит 1,4%.

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В еврозоне темпы роста также снизятся: 0,8% в 2023 году (по сравнению с 1,1% в предыдущей оценке) и 1,3% в 2024 году.

В Германии, ведущей промышленной державе блока, в этом году будет наблюдаться спад в -0,4%. Эта тревожная тенденция отразится на соседних странах. Например, в Польше рост экономики в 2023 году составит всего 0,5%, после того как в 2022 году он достиг 5,1%.

Ожидается, что инфляция в странах, использующих единую валюту, составит 5,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году - этот показатель все еще далек от целевого уровня в 2% в год, которого Европейский центральный банк пытается достичь путем повышения процентных ставок.

В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение о десятом повышении ставки с июля 2022 года. Проводимое банком ужесточение монетарных условий является одной из многих причин потери ускорения в развитии экономики ЕС.

В качестве возможных причин в докладе называются: ослабление потребления; замедление темпов предоставления кредитов; низкий уровень индустриального производства; неопределенность из-за войны России в Украине; ущерб, нанесенный этим летом стихийными бедствиями, включая экстремальные наводнения и лесные пожары.

Брюссель подчеркивает, что резкое повышение цен проникает во все сектора экономики, выходя далеко за пределы энергетики - именно в ней вначале установилась в прошлом году рекордная инфляция, которая затем пошла на спад.

"Ужесточение кредитно-денежной политики может оказать более сильное давление на экономическую активность, чем ожидалось, но при этом может привести к более быстрому снижению инфляции, что ускорит восстановление реальных доходов населения, - говорится в докладе. - Напротив, ценовое давление может оказаться более устойчивым, что потребует более жесткой реакции монетарной политики".

Из хороших новостей следует отметить, что рынок труда в ЕС остается "исключительно сильным": уровень безработицы в июне составил 5,9%, а заработная плата продолжает расти.