Экономика Евросоюза теряет темпы роста

Еврокомиссия понизила прогноз экономического роста в этом году. В то же время инфляция в еврозоне продолжает падать

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По мере того, как завершается трудный для Евросоюза год, его экономика теряет темпы развития. В осеннем прогнозе Еврокомиссии рост ВВП снижен по сравнению с летними прогнозами. По оценкам Брюсселя, союзное хозяйство увеличится в этом году на 0,6%, что на 0,2 пункта ниже, чем ожидалось ранее.

Это относится как к еврозоне, так и к странами со своими валютами. Причины: высокая стоимость жизни, слабый внешний спрос и ужесточение кредитно-денежной политики.

Но еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони надеется на светлое будущее для большинства граждан ЕС:

«В течение следующих двух лет частное потребление станет ключевым двигателем роста, поскольку увеличение зарплат должно опережать темпы инфляции, повышая покупательную способность домохозяйств. Этому должен способствовать и устойчивый рынок труда. Восстановление частного потребления может быть еще сильнее благодаря сдерживанию сберегательных ставок, которые, как ожидается, не будут высокими до прогонозируемого горизонта».

Опубликованнный во вторник прогноз также содержит хорошие новости с фронта борьбе с инфляцией. Рост потребительских цен сохранил тенденцию к снижению – в октябре он упал в еврозоне до 2,9%, самого низкого уровня за более чем два года. Год назад инфляция достигла своего пика, составив более десяти процентов!

Хотя ее снижение в прошлом году было в основном вызвано резким падением цен на энергоносители, теперь оно приобрело широкий характер и охватило все основные категории потребления.

Мария Демерцис из брюссельского аналитического центра Bruegel говорит, каковы самые большие препятствия на пути восстановления экономики в 2024 году:

«Наиболее энергоемкие страны, особенно те, которые сильно зависят от поставок нефти и газа из России, это те страны, которые несут самые большие затраты. Я думаю прежде всего о Германии. Она действительно является мотором Европейского союза, и если немецкая экономика не будет расти, то и остальная Европа почувствует на себе влияние этого».

Осенний экономический прогноз впервые охватил Боснию и Герцеговину, Молдавию и Украину, которым в прошлом году был предоставлен статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Все три страны опубликовали многообещающие показатели, а украинская экономика, по мнению Брюсселя продемонстрировала в 2023 году замечательную устойчивость.