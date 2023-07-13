Euronews

Население Европейского Союза выросло в 2022 году впервые за три года, свидетельствуют новые данные, опубликованные во вторник статистическим ведомством ЕС Eurostat.

Хотя в 2022 году было зарегистрировано больше смертей, чем рождений, рост миграции в ЕС привел к увеличению численности населения.

На 1 января 2023 года в ЕС проживало 448,4 млн. человек по сравнению с 446,7 млн. человек годом ранее. Ранее, в 2020 и 2021 годах, численность населения сокращалась из-за пандемии COVID-19.

По данным Eurostat, рост численности населения в 2022 году объясняется увеличением миграции после пандемии и притоком перемещенных лиц из Украины, ищущих временной защиты в ЕС после вторжения России в феврале 2022 года.

По состоянию на март 2023 года около 4 млн. человек из Украины попросили временного убежища в ЕС.

В последнее время некоторые страны-члены ЕС выразили обеспокоенность снижением уровня рождаемости и предложили меры по выходу из сложившейся ситуации. В период с 2001 по 2021 год коэффициент рождаемости снизился в 11 из 27 стран-членов ЕС.

Во многих странах-членах ЕС также наблюдается старение населения в связи с увеличением продолжительности жизни.

По данным Eurostat, численность населения увеличилась в 20 странах ЕС, в то время как в семи странах она возросла. Наибольшее снижение численности населения зафиксировано в Италии (-179 419 человек), а наибольший прирост - в Германии (1,12 млн. человек).