Итальянская береговая охрана спасла 800 мигрантов

В Калабрию также доставили тело утонувшего ребёнка.

Корабль береговой охраны Италии доставил 800 мигрантов в порт Реджо-ди-Калабрия.

Среди спасённых – родители 4-летнего мальчика, чьё тело было накануне найдено у берегов Лампедузы. Власти распорядились оказать им психологическую помощь.

Сообщается, что 550 человек останутся в пункте временного размещения в Калабрии до распределения в другие регионы, а 250 отправились в Мессину – на другой берег пролива, разделяющего Сицилию и материковую Италию.

По данным МВД, с начала года в страну морским путём попали порядка 73 тысяч мигрантов – в два раза больше, чем в 2022.