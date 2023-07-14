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Итальянская береговая охрана спасла 800 мигрантов

Высадка мигрантов в Калабрии.
Высадка мигрантов в Калабрии. Авторское право RAI
 Alexander Kazakevich

В Калабрию также доставили тело утонувшего ребёнка.

Корабль береговой охраны Италии доставил 800 мигрантов в порт Реджо-ди-Калабрия. 

Среди спасённых – родители 4-летнего мальчика, чьё тело было накануне найдено у берегов Лампедузы. Власти распорядились оказать им психологическую помощь. 

Сообщается, что 550 человек останутся в пункте временного размещения в Калабрии до распределения в другие регионы, а 250 отправились в Мессину – на другой берег пролива, разделяющего Сицилию и материковую Италию. 

По данным МВД, с начала года в страну морским путём попали порядка 73 тысяч мигрантов – в два раза больше, чем в 2022.

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