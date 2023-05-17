Еврокомиссия обсуждает меры, которые смогут помешать России обходить санкции с помощью транзита товаров через третьи страны. Это возможно из-за недостатков таможенной системы ЕС, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Лазейки" в таможенной системе Евросоюза помогают России обходить международные санкции и получать товары из черного списка через соседние страны, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Существует способ обхода санкций через торговлю, — сказал Джентилони в среду утром. — Наличие различных систем в разных странах позволяет тем, кто хочет совершать мошеннические действия или тем, кто пытается обойти наши санкции, делать это через механизмы, которые можно назвать "таможенным шопингом". Вы используете пункт въезда или выезда в [таможенном] союзе, который считается менее эффективным или более простым в использовании".

Еврокомиссар признал, что ЕС не ожидал "такой огромной задачи", но выразил уверенность, что блоку удастся устранить недостатки.

"Мы сможем решить эти проблемы, только если укрепим нашу разведку, наши знания, наши данные об этом", — сказал он.

Предупреждение Джентилони прозвучало в тот момент, когда ЕС и G7 обсуждают планы по борьбе с обходом санкций, наложенных западными союзниками на Кремль в ответ на вторжение в Украину.

Необходимость решения этой проблемы стала политическим приоритетом номер один в Брюсселе после того, как новые данные о торговле показали резкий рост экспорта продукции, произведенной в ЕС, в приграничные с Россией страны, которые, как подозревается, перенаправляют товары в Москву вопреки санкциям.

Однако государства-члены Евросоюза, имеющие различные коммерческие интересы, противоречат друг другу в вопросе о том, как далеко должен зайти блок, чтобы наказать пособников России, в группу которых потенциально могут входить такие ключевые торговые партнеры, как Китай и Турция. Пекин уже заявил, что примет ответные меры против "экстратерриториальных или односторонних санкций", введенных против китайских компаний.

В своем выступлении Джентилони не назвал ни Китай, ни Турцию и вместо этого сослался на три страны Центральной Азии — Армению, Казахстан и Кыргызстан, которые увеличили закупки продукции ЕС в объемах, которые заставляют задумаься об их экспорте в Россию.

"Я ни на кого не показываю пальцем, но это очевидно", — сказал он.

Реформа таможенного союза

Джентилони затронул вопрос обхода санкций, представляя реформу таможенного союза ЕС, который был впервые создан в 1968 году и постепенно отменил все пограничные сборы в целях создания единого рынка. Страны ЕС должны применять одинаковые таможенные пошлины к своим экспортным товарам, чтобы они могли свободно перемещаться по территории блока.

Однако такое беспрепятственное перемещение сопровождается громоздкой системой администрирования: по данным Еврокомиссии, таможенным союзом управляют более 2 000 офисов, использующих 111 различных IT-систем, что приводит к сложным процедурам, в которых с трудом разбираются власти и компании.

Расширение стандартов безопасности, экологии и труда, которые введены в ЕС, но полностью отсутствуют в других регионах мира, а также коммерческие сбои, вызванные Brexit, пандемией COVID-19 и вторжением России в Украину, еще больше усугубили ситуацию в таможенном союзе.

Предлагаемая реформа направлена на создание совершенно нового "Центра таможенных данных ЕС" (EU Customs Data Hub), который будет использоваться всеми государствами-членами для контроля за потоками импорта и экспорта, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Планы также предусматривают возврат пошлин на товары стоимостью менее 150 евро, что, по мнению Еврокомиссии, используется в мошеннических целях в условиях бурного развития электронной коммерции.

Однако эта реформа займет время: использование централизованного центра данных станет обязательным только в 2038 году.