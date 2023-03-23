Саммит ЕС: помощь Украине, зелёная экономика, автомобили

Евросоюз окончательно утвердил передачу Украине 1 млн снарядов, мин и ракет в течение следующих 12 месяцев для отражения российской агрессии. Такое решение приняли в Брюсселе 27 глав государств и правительств ЕС. Перед ними выступил по видеосвязи президент Зеленский, который попросил ускорить доставку Украине этих боеприпасов. Киеву будет оказана военная помощь на 2 млрд евро.

Страны Союза впервые договорились о совместной закупке вооружений.

Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии:

«Я думаю, что это хорошая сделка. Мы обязуемся покупать оружие вместе, и это хорошо. Это поможет нам тратить меньше денег. Но на самом деле это только первый шаг. Вторым шагом будет не только закупать вместе, но и производить вместе."

Лидеры ЕС также одобрили новую промышленная стратегию, в центре которой - развитие зелёных технологий. Включить в неё ядерную энергетику хотела бы Франция, сделавшая ставку на строительство АЭС. Против этого выступают такие страны, как Германия и Люксембург.

Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга:

"_Атомные станции не быстрые, не дешевые и не щадящие климат. Я это повторяю уже много лет. Каждая страна имеет такой энергетический набор, какой она хочет, но говорить, что Европа это автоматически одобрит, было бы неверно_».

Еще одна спорная тема, которая официально не включена в повестку дня, но вызывает бурные разногласия, - это запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Эту инициативу заблокировали, среди прочих, Германия и Италия. Они просят сделать исключение, соответственно, для синтетического электротоплива и биотоплива.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

«_Мы согласны с целями зелёного перехода, но не думаем, что Союз должен решать, какие технологии следует использовать для достижения этих целей_».

В Брюссель приехал почетный гость - Генеральный секретарь ООН. В беседе перед рабочим обедом Антониу Гитерриш привлёк внимание европейских лидеров к проблеме голода во многих развивающихся странах и подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности.