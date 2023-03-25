Замедление российского наступления под Бахмутом: "Ближайшая неделя покажет" – ВСУ

Бахмут остаётся "самой горячей точкой фронта", несмотря на заявления Минобороны Великобритании о том, что российское наступление на этом направлении практически остановилось. Об этом заявил в субботу представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

При этом, согласно украинскому командованию, за последние три дня на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений. Выводы о состоянии штурмующих группировок РФ, по мнению Череватого, можно будет сделать уже на следующей неделе.

Британская разведка ранее предположила, что россияне, вероятно, сосредоточили усилия на Авдеевке, а также продвижении в сторону Кременной. При этом в Лондоне считают, что неудачи Москвы под Бахмутом объясняются "истощением" российских войск.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинцам удалось "стабилизировать" ситуацию под Бахмутом.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, за последние сутки в регионе погибли два мирных жителя. Сообщается также о ракетном ударе по Краматорску в ночь на субботу.

В очередной сводке Минобороны России отчиталось о гибели 155 украинских военнослужащих в районе Донецка.

Также стало известно о том, что более 5 тысяч бывших российских заключённых, ставших наёмниками группы "Вагнер" и участвовавших в боях в украинском Донбассе, были помилованы после окончания контракта с ЧВК.