"Рефлексы умирают с трудом": женщины пока недостаточно представлены в сфере обороны и безопасности

Несмотря на успехи в области гендерного равенства на международных должностях в сфере безопасности и обороны женщин по-прежнему меньше, чем мужчин, рассказали Euronews эксперты.

Это особенно заметно, когда речь идет о сложной оборонной тематике, в частности о вооруженных силах, поскольку в этой сфере традиционно доминируют мужчины.

"Мы делаем успехи, но некоторые рефлексы умирают с трудом, поэтому женщины по-прежнему недостаточно представлены на встречах высокого уровня, которые я посещаю", - сказала в интервью Euronews постоянный представитель Франции в НАТО Мюриэль Доменак.

"Я часто принимала участие во встречах, на которых было очень мало женщин, и чем выше уровень и степень важности так называемых жестких вопросов безопасности, тем меньше женщин за столом", - добавила она.

Доменак - одна из шести женщин-постпредов в НАТО, военно-политическом альянсе с 30 странами-участницами, значение которого возросло после начала полномасштабной войны в Украине.

Она отметила, что когда ФРГ вступила в НАТО в 1955 году, соглашение подписывали только мужчины.

Подписание соглашений о вступлении ФРГ в НАТО, 1955 год NATO

"Если вы посмотрите на подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии в начале июля прошлого года, то увидите, что среди 30 участников мероприятия было шесть женщин, то есть 20%", - отмечает Доменак.

Бывший постпред Канады в НАТО Керри Бак, которая является единственной женщиной, занимавшей эту должность в своей стране, сказала Euronews, что многие крупные страны теперь представлены женщинами, но численно это по-прежнему "довольно однобоко".

"Когда вы женщина-постпред, представляющая свою страну, другие дипломаты так и воспринимают вас, как представителя государства. Я не замечала какой-то необычной реакции на меня как на представителя Канады, никакого умаления моих прав не было", - сказала Бак.

"Но я думаю, что есть разница в лестницах, ведущих к этим должностям в разных странах", - добавляет при этом Бак.

"Различные точки зрения приводят к различным решениям".

"Разнообразие мнений, опыта и навыков имеет значение для принятия лучших решений, лучшей политики и дипломатии", - говорит Карин Джонстон, старший научный сотрудник организации "Женщины в международной безопасности" (WIIS) и адъюнкт-профессор Американского университета.

"Разнообразие голосов привносит различные точки зрения, различные способы принятия решений", - добавляет она.

"Если все там белые и мужчины... они могут прийти к одному и тому же выводу просто потому, что все думают одинаково", - говорит Джонстон.

Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая в 2000 году, призывает к расширению участия женщин в усилиях по обеспечению безопасности и мира, признавая, что они должны играть важную роль в предотвращении и разрешении конфликтов.

В резолюции также подчеркивается "важность их равного участия и полной вовлеченности во все усилия по поддержанию и продвижению мира и безопасности".

Джонстон отмечает, что академические отчеты и статистические анализы показали важность различных мнений в мирных переговорах.

Статистический анализ, проведенный в 2015 году в отчете Международного института мира, показал, что участие женщин в мирных процессах повышает вероятность того, что соглашение будет долговечным.

Вместе с тем, согласно отчету ООН от 2021 года, в период с 1992 по 2019 год женщины составляли в среднем "13% участников переговоров, 6% посредников и 6% подписантов в крупных мирных процессах".

Семь из десяти мирных процессов не включали женщин-посредников или подписантов.

Бак говорит, что участие женщин не означает, что дискуссия обязательно будет радикально иной, но опыт женщин отличается от опыта мужчин-дипломатов, и их голоса должны быть услышаны.

"Участие женщин с различным опытом в дискуссиях по вопросам мира и безопасности и обороны абсолютно необходимо", - убеждена Бак.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (справа) беседует с постпредом Франции при НАТО Мюриэль Доменак AFP

Гендерное равенство "распределено неравномерно"

Джонстон написала в одной из аналитических записок в 2021 году, что, хотя ЕС добился успехов в реализации стратегии гендерного равенства, достижения "были распределены и реализованы неравномерно", особенно в области внешней политики и политики безопасности.

Одной из целей гендерной стратегии ЕС является достижение гендерного баланса в принятии решений и в политике.

Джонстон говорит, что одной из основных проблем является поиск данных и информации о женщинах в армии и миссиях ЕС.

Отсутствие цифр, позволяющих проследить прогресс, стало одной из причин, по которой немецкий евродепутат от партии зеленых Ханна Нойманн начала кампанию #ShecurityIndex.

Согласно отчету за 2022 год, женщины по-прежнему представлены в недостаточной степени в армии и полиции во всем мире, и для достижения гендерного паритета в глобальных вооруженных силах потребуется в среднем 154 года.

В то время как миссии ООН достигли гендерного паритета в 2021 году, говорится в докладе, представительство женщин в миссиях ЕС "значительно ниже".

В 2022 году женщины составляли 26,2% от общего числа сотрудников гражданских миссий ЕС. Только 23,1% должностей послов занимали женщины.

"Удержать женщин на работе"

По словам Джонстон, женщины нужны в этой сфере, так как "могут принести пользу, и именно в этом заключается гендерная интеграция".

Она говорит, что обеспечение продвижения женщин по службе и предоставление льгот, таких как уход за детьми, может способствовать тому, чтобы женщины оставались на этих должностях.

Те, кто принимал нас на работу, откровенно говорили нам, что дипломатия, вопросы безопасности и обороны не для женщин, что вы не сможете иметь семью, что вам придется выбирать. Мюриэль Доменак постпред в НАТО

По словам Доменак, до сих пор распространено мнение, что эти сферы - не женское дело. Это приводит к тому, что меньше женщин приходят сюда на работу.

Но с тех пор, когда она начинала карьеру, ситуация изменилась, говорит Доменак.

"Те, кто принимал нас на работу, откровенно говорили нам, что дипломатия, вопросы безопасности и обороны не для женщин, что вы не сможете иметь семью, что вам придется выбирать", - вспоминает она.

Доменак добавила, что просто замена людей, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, - это большая эволюция по сравнению с тем временем, когда она начинала работать в дипломатии.

"Важно иметь больше разнообразия и потому, что это справедливо, и потому, что это разумно", - подчеркивает Доменак.