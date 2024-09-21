Как ЕС будет использовать замороженные активы России, чтобы собрать 35 млрд евро для Украины?

Прибыль, полученная от замороженных российских активов, - основной фундамент кредита в 35 миллиардов евро, который Брюссель пообещал Киеву.

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У Европейского союза новый план: предоставить кредит в размере 35 миллиардов евро Украине. Это поможет стране заткнуть огромную дыру в бюджете, образовавшуюся в результате российского вторжения.

"Мы понимаем огромные финансовые потребности, возникшие в результате войны", - заявила Урсула фон дер Ляйен в пятницу во время визита в Киев.

"Вам нужно поддерживать государство и экономику и в то же время укреплять обороноспособность против российской агрессии".

Председатель Еврокомиссии пообещала, что кредит предоставит Украине "столь необходимое фискальное пространство" для правительства и обеспечит "максимальную гибкость" для удовлетворения ее повседневных потребностей, таких как оплата услуг здравоохранения, закупка оружия и ремонт энергетических систем, которые российские войска без устали бомбят.

В том, что Брюссель предоставляет Украине новую кредитную линию, нет ничего нового - это происходит регулярно с самого начала войны. Но на этот раз ключевое отличие делает инициативу поистине революционной: мобилизованные активы России будут выступать в качестве залога по кредиту и использоваться для осуществления всех выплат, помогая бюджету Киева.

Как это будет работать? Euronews объясняет все, что вам нужно знать.

Откуда взялась идея?

Идея проистекает из лозунга "Заставьте Россию платить", который Запад принял в 2022 году. Цель - заставить Москву оплатить огромный счет, вызванный разрушениями, которые она произвела на Украине. Кремль проигнорировал эти призывы и продолжил свое жестокое вторжение.

Когда союзники столкнулись с нехваткой денег в своих бюджетах, они обратились к дополнительному источнику финансирования, который мог бы снизить бремя на их казну - активам российского Центрального банка, которые были заморожены в первые дни конфликта. Объем этих валютных резервов составляет около 270 миллиардов евро, причем подавляющее большинство (210 миллиардов евро) хранится на территории ЕС.

Основным держателем является Euroclear, Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ), расположенный в Брюсселе.

Согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы. Но огромные доходы, которые они приносят, не пользуются такой же защитой, а значит, их можно захватить и распоряжаться ими различными способами.

В мае страны-члены ЕС договорились использовать сверхдоходы, которые, по оценкам, составляют от 2,5 до 3 миллиардов евро в год, для поддержки армии и восстановительных работ на Украине. Поскольку ситуация в стране становилась все более тяжелой, лидеры стран G7 подписали в июне обязательство привлечь кредит в размере 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) и оказать Киеву немедленную помощь.

Какая связь между ЕС и кредитом G7?

Это все часть одной и той же инициативы. Первоначально предполагалось, что ЕС и США внесут по 20 миллиардов долларов (18 миллиардов евро), а Великобритания, Канада и Япония предоставят остающуюся сумму до достижения 50 миллиардов долларов.

В то же время Вашингтон выразил сомнения по поводу того, как Брюссель продлевает санкции: согласно законодательству ЕС, ограничения против России, от запрета на поставки нефти до внесения олигархов в черный список, должны продлеваться каждые шесть месяцев единогласным голосованием. Это означает, что в один прекрасный момент одна из стран-членов, например Венгрия, может заблокировать продление санкций и разморозить активы, что приведет к разрыву кредита и подвергнет западных союзников большому финансовому риску.

Перспектива такого сценария замедлила переговоры между официальными лицами ЕС и США, даже если ситуация в Украине, подвергающейся интенсивным российским бомбардировкам, станет отчаянной в преддверии зимнего сезона.

Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен выдвинула более высокую, чем ожидалось, долю в 35 миллиардов евро, чтобы склонить Вашингтон и других союзников к быстрейшим действиям. Предстоящие президентские выборы в США и возможное избрание Дональда Трампа придают этой схеме еще большую актуальность.

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Не слишком ли велика доля ЕС?

35 миллиардов евро для ЕС - это гораздо больше, чем 18 миллиардов евро, которые он должен был внести, когда G7 объявила о плане в июне. Фактически это более трех четвертей от обещанных 45 миллиардов евро, или 50 миллиардов долларов. Но все еще может измениться.

Представители Комиссии говорят, что западные союзники должны изучить предложение фон дер Ляйен и решить, сколько они хотят внести. Если общая сумма превысит 45 миллиардов евро, то Брюссель скорректирует свой кредит и снизит свою долю до 35 миллиардов евро.

Дальнейшей ясности по этому вопросу можно ожидать к концу октября.

Как будет использована полученная прибыль?

Согласно плану фон дер Ляйен, Комиссия создаст Механизм сотрудничества по займам для Украины - своего рода общий пул, куда будут направляться сверхприбыли.

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После того как союзники соберут кредит и переведут деньги Украине, им будет позволено подключиться к этому новому механизму и получить часть особых доходов в зависимости от суммы, которую они предоставили. Союзники будут использовать эти деньги для погашения кредита, включая основную сумму, процентные ставки и другие дополнительные расходы.

Это означает, что ни "Большая семерка", ни Украина не будут нести основную тяжесть выплат по кредитам.

Что дальше?

Комиссия обратилась к Совету и Европейскому парламенту с просьбой поторопиться с предложением, поскольку ей необходимо организовать кредит в размере 35 миллиардов евро до конца этого года.

Голосование в Совете будет проводиться квалифицированным большинством. Это означает, что на сам кредит не будет наложено индивидуальное вето. Это дает надежду на скорейшее достижение соглашения.

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Если все пойдет хорошо, Комиссия сможет осуществить первый перевод в конце 2024 или начале 2025 года после того, как убедится, что Киев выполнил ряд политических условий. Ожидается, что 35 миллиардов евро будут выплачиваться постепенно в течение 2025 года, хотя возможен и единовременный платеж.

Правительство Зеленского будет решать, как использовать эту помощь. Деньги будут "нецелевыми" и "ненаправленными", пояснил высокопоставленный сотрудник Комиссии, говоривший с Euronews на условиях анонимности. Он подчеркнул, что "нет запрета" на то, чтобы направить часть кредита на закупку оружия и боеприпасов для укранской армии.

Выплаты будут производиться на банковские счета на имя Украины, но расположенные на территории кредиторов, что обеспечит большую автономию.

Также, начиная с августа 2025 года, прибыль от мобилизованных активов будет направляться в общий пул.

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А как же вето Венгрии?

В рамках плана верховный представитель Жозеп Боррель предложил продлить период срока действия российских активов с шести до 36 месяцев, чтобы усилить предсказуемость в долгосрочной перспективе и развеять опасения Вашингтона.

В отличие от кредита, это предложение должно быть принято единогласно, что означает, что Венгрия может сорвать планы и сохранить правила в их нынешнем виде. Это позволит Будапешту сохранить свои политические рычаги.

Представители Комиссии говорят, что с юридической точки зрения вето не изменит условия займа в 35 миллиардов евро, и Брюссель будет двигаться вперед как с более длительным периодом продления, так и без него. "Деньги продолжают поступать до тех пор, пока действуют ограничительные меры", - сказал чиновник.

Кроме того, Боррелл добавил два политических условия для размораживания активов: Россия прекращает военные действия и выплачивает репарации.

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Хотя государства-члены поддерживают такой подход, реальность такова, что Венгрия сохранит право вето на прибыли от замороженные активы, независимо от того, сможет ли она воспользоваться им через шесть или 36 месяцев.

Вашингтон будет действовать соответствующим образом, поскольку любая операция, связанная с финансовыми рисками, требует одобрения Конгрессом США. В случае с ЕС главной гарантией от неприятного сюрприза станет общий бюджет блока.