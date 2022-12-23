ЕС встречает Рождество "Катаргейтом"

Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Эфи Кутсокоста:

За несколько дней до конца этого года в ЕС была выполнена "еще одна невыполнимая миссия", как назвал это министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Министры энергетики Евросоюза договорились ввести потолок цен на газ после нескольких месяцев дебатов о том, следует ли ограничивать цены на импорт в Европу.

ЕС ввел потолок цен на природный газ

Согласно соглашению, цены на газ в главном торговом хабе Европы будут ограничены, если они превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней подряд, а также если будут выше мировых более чем на 35 евро — тоже три дня.

Но полного консенсуса достичь не удалось: Австрия и Нидерланды воздержались, а Венгрия проголосовала против этой меры.

Такие страны, как Германия, также не были полностью убеждены. Там заявили, что ограничение цен может поставить под угрозу надежность поставок и сократить возможности компаний по покупке сжиженного природного газа на мировых рынках.

"Я немного скептически отношусь к тому, что ограничение механизма коррекции рынка — правильный путь, но теперь мы договорились об этом и я скажу, что это нормально, потому что у нас есть много предохранителей и механизмов отслеживания, чтобы отказаться от него, если что-то будет угрожать поставкам в Европу", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Бельгийцы экономят на Рождестве

Сделка есть сделка, но дьявол, как говорится, в деталях, а схема включает в себя столько ограничений, что может и не иметь большого влияния. Особенно для стран, выступающих за ограничение цен — Бельгии, Италии, Испании и Греции, — которые заявляют о необходимости уменьшить счета за электроэнергию для граждан и предприятий как об аргументе в пользу ограничения цен.

Почему? Потому что люди по всей Европе страдают из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания. Чем ближе Рождество, тем сильнее кажется, что люди с большей неохотой тратят деньги, чем в предыдущие годы. По данным Бюро статистики Бельгии цены на продукты питания в стране выросли почти на 15%. Многие ощущают это на своем кошельке и готовы к жертвам на рождественском столе.

"Думаю, люди понимают, что идет кризис и больше контролируют свои расходы. Объем покупок уменьшается. Если раньше люди брали по 500 граммов, то теперь покупают понемногу", — рассказывает продавец сухофруктов Яссим.

"Разница в цене как будто бы не очень большая, но если сложить всё вместе — заметная. Немного тут, немного там, и когда выходишь из супермаркета и видишь чек, чувствуешь её", — говорит житель Брюсселя.

А пока европейцы расплачиваются за высокую инфляцию и дорогую энергию, Европарламент — единственный институт ЕС, избранный ими прямым голосованием — потрясает беспрецедентный скандал. "Катаргейт"! В этом скандале есть все элементы шпионского фильма: разведка, высокопоставленные политики, много гламура и денег, особенно денег.

"Катаргейт" потряс Брюссель

Чтобы обсудить всё это, ко мне присоединяется Михиль ван Хультен, директор европейского отделения Transparency International.

— В Брюсселе происходит политическое землетрясение из-за "Катаргейта" — скандала, как утверждается, с подкупом чиновников ЕС и участием вице-президента Европарламента. Были ли вы удивлены, когда узнали об этом случае?

— Да, это скандал эпических масштабов. За всё время моего пребывания в Брюсселе я никогда не видел ничего подобного, как в том, что касается денег, так и по количеству фигурантов дела. Так что я думаю, что скандал, действительно, беспрецедентный.

— Теперь мы слышим о некоторых серых зонах, в которых лоббисты работают здесь, в Брюсселе. Можете ли вы рассказать нам больше об этом?

— Одним из предложений, которые мы представили было, например, составить обязательный реестр, а также сделать лоббирование третьих стран одной из регулируемых областей. Мы также долгое время призываем депутатов Европарламента публиковать информацию о своих лоббистских собраниях, и хотя правила были в некоторой степени изменены и ряд депутатов теперь обязаны сообщать о своих встречах, это не касается всех парламентариев, и даже те, кто обязан, не всегда это делают. Это, действительно, связано с тем, что контроля практически нет, а тот, который есть, очень слаб. Санкций для людей, нарушающих правила, тоже нет. Так что не придерживаться правил становиться очень заманчиво.

— Замешанная в деле НПО господина Панцери никогда не была зарегистрирована в так называемом "Реестре прозрачности ЕС", но Еврокомиссия позволила бывшему еврокомиссару стать её почетным членом. В чем проблема?

-- Для нас непостижимо, что Еврокомиссия позволила бывшему депутату принять бывшего еврокомиссара в совет организации, которая не внесена в "Реестр прозрачности" и которая явно стремится влиять на законодательство ЕС. Это показывает, что саморегулирование, которое сейчас характеризует режимы этики европейских институтов, не работает, пока Еврокомиссия и Европарламент в этих вопросах — полиция для самих себя. Они никогда не будут проводить тщательное расследование и проверки, чтобы убедиться, что решения, которые они принимают, соответствуют правилам. Поэтому нам нужен независимый орган ЕС по этике, чтобы вывести такие вещи из-под контроля Еврокомиссии и парламента и передать их в руки независимой структуры.

Киевские власти зажгли гирлянды на главной елке

Весь уходящий год Украина была в заголовках европейских новостей — и не из-за чего-то хорошего. 2022-й стал одним из самых жестоких лет за последние десятилетия. Россия вторглась в Украину.

Киевские власти зажгли гирлянды на елке в центре города в знак непокорности и попытке не дать Москве "украсть" праздники у украинских детей.

День начался с массированного удара по критически важной инфраструктуре столицы Украины, а завершился — открытием 12-метровой искусственной елки, украшенной белыми голубями мира. Несколько десяткой жителей пришли к Софийскому собору, несмотря на минусовую температуру, чтобы полюбоваться деревом и его знаменитыми золотыми куполами.

Будем надеяться, что в 2023 году в этой стране наступит мир.