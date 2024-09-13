"О положении Союза": вопрос миграции в ЕС и предвыборные дебаты в США

Авторская программа Штефана Гробе. Взгляд из Брюсселя на самые важные европейские новости.

Добро пожаловать в программу "О положении Союза", c вами Штефан Гробе из брюссельской студии Euronews.

Успехи ультраправых на выборах и ответ Шольца

Недавние успехи ультраправых на региональных выборах в восточной Германии продолжали волновать общественность и на этой неделе. Не то чтобы из рядов партии AfD, «Альтернатива для Германии», донеслось что-то продуктивное. Скорее левоцентристская коалиция канцлера Олафа Шольца пыталась вернуть себе инициативу.

Пытаясь еще больше снизить нелегальную иммиграцию, Германия ужесточает контроль на своих границах, подрывая - по крайней мере, на полгода - Шенгенскую систему, европейскую зону безвизового передвижения.

Это стало реакцией на 33-процентный рост числа нелегальных пересечений границы, согласно последним официальным данным.

Нанси Фезер, министр внутренних дел Германии:

«В связи с этим мы распространим временный пограничный контроль на все сухопутные границы Германии. (...) Это послужит дальнейшему ограничению нелегальной миграции и защите от серьезной опасности, которую представляют исламистский террор и серьезная преступность».

Этим шагом Берлин надеется привлечь на свою сторону избирателей на предстоящих через неделю региональных выборах в восточной Германии.

Миграция в центре спора Еврокомиссии и Венгрии

Между тем вопрос миграции по-прежнему остается в центре взаимоотношений Еврокомиссии и Венгрии и мало того, грозит вот-вот обостриться.

Будапешт поклялся отомстить за штраф в 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в связи с недопустимым обращением Венгрии с просителями убежища.

Бенс Ретвари, государственный секретарь внутренних дел Венгрии:

«Если Европейский Союз, Брюссель, захочет заставить Венгрию впустить нелегальных мигрантов (...), то Венгрия после соблюдения европейских процедур предложит этим нелегальным мигрантам добровольно, бесплатно проезд в один конец до Брюсселя. Если Брюсселю нужны мигранты, они могут их получить».

Угроза Будапешта вызвала резкую критику со стороны Бельгии и Комиссии ЕС.

Отправка мигрантов автобусами пока не состоялась, и, возможно, она вообще никогда не состоится. Тем не менее недавнее пристальное внимание к иммиграции показывает, как рост популизма на выборах в Европе в течение всего года влияет на политические дебаты.

Ультраправый популизм делает очередную попытку стать президентом в США

Кстати, о дебатах. В Соединенных Штатах, где ультраправый популизм делает очередную попытку стать президентом, Дональд Трамп и Камала Харрис встретились в ходе, судя по всему, единственных теледебатов.

Опросы СМИ, проведенные сразу после дебатов, показали, что Харрис - явный победитель, но гонка остается напряженной. Оба лагеря утверждают, что эта гонка очень важна для выживания демократии.

Сейчас ко мне присоединяется Бен Анселл, политолог из Оксфордского университета, ведущий подкаста «Что не так с демократией?» и автор книги «Почему политика терпит неудачу». Добро пожаловать в программу.

Euronews: - Итак демократия находится в упадке, и отражают ли это выборы 2024 года?

Анселл: - В этом году 4 миллиарда человек пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. Половина из них - в странах со свободными и справедливыми выборами. И по большей части результаты этих выборов должны нас воодушевлять. Так, например, в Турции [президенту Реджепу Тайипу] Эрдогану не удалось взять под контроль некоторые города. Поэтому он как бы находится в обороне. Нарендра Моди получил честные и свободные выборы, но люди думали, что он будет доминировать и укреплять свои позиции. Он выступил хуже, чем ожидалось. В прошлом году PiS в Польше в итоге проиграла. Так что на самом деле во многих местах, где мы опасались, что демократия может ослабнуть, этого не произошло.

Euronews: - Не за горами президентские выборы в США, не разрывают ли демократию политика идентичности и дезинформация?

Анселл: - Политика идентичности, которая используется в дезинформации, возбуждающей людей, всегда была с нами, но люди обычно голосовали по своим демографическим характеристикам. И на самом деле то, что мы видим на выборах в США с голосованием латиноамериканцев и афроамериканцев, очень похоже на 2008 год, а может быть, и на 1990-е годы. Таким образом, в том, что люди голосуют, исходя из своей идентичности, нет ничего нового для американской политики. Новым может быть только поляризация в СМИ вокруг этого.

Euronews: - В этом году особое внимание уделяется тем, кто голосует впервые. Чего мы можем ожидать от них на выборах в США?

Анселл: - Камала Харрис лидирует в опросах среди молодых американцев, и именно поэтому она действительно сменила Джо Байдена. И Байден на редкость очень хорошо себя показал, что, возможно, неудивительно, среди пожилых людей в Америке, сократив там преимущество Трампа. Но он потерял много молодых избирателей, обеспокоенных проблемой сектора Газа, да, но также обеспокоенных инфляцией, обеспокоенных рынком жилья и не готовых голосовать за кого-то в возрасте 80 лет. Поэтому я подозреваю, что мы увидим гораздо больше молодых людей, которые придут голосовать, чем это было бы с Байденом. И на последних выборах.

Euronews: - В голосовании также наблюдается растущее гендерное неравенство: женщины голосуют иначе, чем мужчины. Как вы это объясните?

Анселл: - Всегда было так, что женщины и мужчины голосуют по-разному. Но сегодня новое заключается в том, что гендерный разрыв просто огромен. Верно? Так что сейчас, похоже, разрыв между мужчинами и женщинами составляет 20 пунктов. То есть, если хотите, Харрис имеет плюс десять голосов среди женщин, а Трамп - плюс десять среди мужчин. Это огромная разница. Теперь женщины голосуют чаще. Так что, по сути, это встроенное преимущество Камалы Харрис. Почему это происходит все чаще? Эти выборы могут быть вызваны тем, что в бюллетене есть женщина, но я думаю, что скорее из-за абортов.

Карстовые воронки

Один из вопросов, который особенно интересует избирателей, — это, согласно опросам, изменение климата. Причина в том, что все больше людей на собственном опыте сталкиваются с экстремальными погодными явлениями или другими феноменами, такими как карстовые воронки.

Совсем недавно в одном из районов в центральной Турции был число карстовых воронок превысило 2600. Причина большинства из них — засуха и неконтролируемое использование подземных вод, типичные последствия изменения климата.

Турецкие службы по чрезвычайным ситуациям внимательно следят за развитием гигантских дыр и ищут способы предотвратить их образование.

Если вы почувствовали, что земля под вами уходит из-под ног, не паникуйте — процесс обрушения обычно настолько постепенный, что вы успеете безопасно покинуть пострадавший район.