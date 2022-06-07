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Новости Европы

Странам ЕС предложено установить минимальную зарплату

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 Méabh Mc Mahon
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Купюры евро
Купюры евро   -   Авторское право  Boris Roessler/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Учитывая мрачные экономические перспективы и уровень инфляции в более чем 8%, институты власти Европейского Союза поспешили достичь предварительного соглашения о минимальном размере заработной платы. Это не означает, что наименее квалифицированные и продуктивные люди будут получать одинаково в Испании и Финляндии. Но страны-члены будут обязаны обеспечивать достойные условия и работы и жизни всем европейским трудящимся.

Такого единообразия добивался еврокомиссар по вопросам занятости  социальных прав из Люксембурга:

"Это меняет всю игру, - сказал Николас Шмит. - Самое важное - это поможет бороться с внутренней бедностью и укрепит идею социальной рыночной экономики".

Государства должны будут вычислять минимальную заработную плату на основе стоимости корзины товаров и услуг, и принимая во внимание размер медианного оклада. Странам ЕС также придётся ставить перед собой собственные задачи по справедливой оплате труда и выполнять их. 

Депутат Европарламента  из Германии надеется, что для бизнеса это не будет означать дополнительных расходов в трудные времена:

"Как я понимаю, многие компании обеспокоены нынешней ситуацией, - сказал Деннис Радтке. - Но эта директива не должна усиливать подобные опасения, её влияние будет ограниченным".

Тем не менее, некоторые страны, такие как Дания и Швеция, выступают против директивного введения у них минимального размера заработной платы. Они не хотят, чтобы Брюссель навязывал другим столицам свои принципы производства и вознаграждения, и опасаются, что под угрозой окажется их система, при которой коллективы договариваются об условиях и оплате труда с работодателями. Если окончательная сделка будет заключена, она, скорее всего, вступит в силу в течение двух лет.