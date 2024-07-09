Любовь к шоколаду лишит нас воды: что такое водный след бизнеса?

Потребление воды в мире растет, в том числе и за счет технологий, которые мы используем. Что такое водный след? Какой вклад в него вносят различные отрасли промышленности? И что делает ЕС, чтобы сделать наше потребление более устойчивым?

Вода - ключевой ресурс не только для нашего непосредственного потребления, но и для почти всех продуктов, которые мы используем и потребляем. Концепция водного следа измеряет количество пресной воды, которую мы тратим для производства товаров и услуг; она приобретает все большее значение в свете опасений по поводу нехватки воды, изменения климата и чрезмерного потребления.

Что такое водный след?

Водный след измеряет общий объем пресной воды, прямо или косвенно используемой отдельными людьми или сообществами. Он включает в себя воду, используемую в повседневной деятельности, такой как питье, душ, производство продуктов питания, одежды и других товаров.

Водный след делится на три типа:

Зеленый водный след: показывает объем дождевой воды, которая испаряется или переходит в растения и почву, особенно на возделываемых территориях.

Голубой водный след: показывает объем пресной воды, забранной из поверхностных и подземных вод, использованной и не возвращенной; это относится к изъятию ресурсов поверхностных и подземных вод для сельскохозяйственных, бытовых и промышленных целей.

Серый водный след: показывает объем пресной воды, необходимой для разбавления загрязняющих веществ, чтобы соответствовать стандартам качества воды.

Отрасли с высоким уровнем водного следа

При производстве предметов повседневного обихода часто расходуется значительное количество воды. Например, при производстве хлопковой футболки или килограмма шоколада. Ниже перечислены отрасли с наибольшим водным следом.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство - сектор, где используется наибольшее количество воды, в основном для орошения, содержания скота и переработки продуктов питания. Для производства одного килограмма говядины, например, требуется около 15000 литров воды, поскольку большое количество воды необходимо для выращивания корма для скота. Для производства одного килограмма шоколада, напротив, требуется 17000 литров воды. В 2019 году в Европе было произведено 3,7 миллиона тонн шоколада, что потребовало миллионов литров воды.

Производство энергии

Энергетический сектор также имеет большой водный след. Значительные объемы расходуются на охлаждение атомных электростанций и электростанций, работающих на ископаемом топливе, а также на производство биотоплива. Некоторые виды гидроэнергетики могут потреблять в 1000 раз больше воды, чем ветроэнергетика.

Текстиль и мода

Текстильная промышленность использует большое количество воды, в частности, для выращивания хлопка и окрашивания тканей. По оценкам, для производства одной хлопковой рубашки требуется 2 700 литров воды - столько же, сколько нужно для удовлетворения потребностей одного человека в питьевой воде в течение двух с половиной лет.

Другие отрасли с большим водным следом

Технологическая промышленность: вода используется для производства электроники и охлаждения центров обработки данных.

Производство напитков: вода используется для производства, очистки и упаковки.

Горно-металлургическая промышленность: вода используется для добычи и переработки полезных ископаемых.

Бумажная и целлюлозная промышленность: вода используется для обработки и очистки.

Автомобильная промышленность: вода нужна для сборки и покраски автомобилей.

Химическая промышленность: использует воду в реакциях, в качестве охлаждающей жидкости и для очистки сточных вод, внося значительный вклад в "серый след".

Сколько мы тратим?

Для решения проблемы глобального дефицита воды и обеспечения устойчивого водопользования крайне важно понимать и управлять водным следом. Сокращение затрат потребует коллективных усилий отдельных людей, компаний и правительств, а также эффективной политики, способной защитить и сохранить водные ресурсы для будущего.

С 2023 года компании ЕС, ведущие деятельность в Европе, обязаны раскрывать информацию о водопользовании и водных ресурсах. В блоке действуют две директивы по корпоративному устойчивому развитию, направленные на смягчение экологических последствий чрезмерного использования и загрязнения воды.

Директива о должной заботе о корпоративном устойчивом развитии

Она требует от компаний выявлять и устранять потенциальное и фактическое негативное воздействие на окружающую среду, включая водный след, в рамках своей деятельности, дочерних компаний и цепочек создания стоимости. Компании должны смягчать негативное воздействие на права человека и окружающую среду, включая чрезмерное потребление воды или повреждение экосистем.

Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития

Документ требует от компаний раскрывать информацию обо всех основных экологических факторах, включая воздействие и зависимость от климата, воздуха, земли, воды и биоразнообразия.

Эти директивы направлены на продвижение практики устойчивого управления водными ресурсами во всех отраслях промышленности и снижение общего водного следа, обеспечивая устойчивое будущее для водных ресурсов Европы.

Другие ключевые цифры

На ежедневное потребление воды среднестатистическому жителю ЕС требуется 1 301 литр воды, что достаточно для наполнения более шести больших ванн.

Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем в мире: средний объем воды на душу населения составляет 2 842 кубических метра.

Euronews и Европейская комиссия совместно работают над продвижением кампании Европейского союза по рациональному использованию воды #WaterWiseEU. Наш проект Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на европейские водные системы и необходимости устойчивого управления ресурсами.

В программе Water Matters рассматриваются различные вопросы, связанные с водой, и подчеркивается важность защиты природы и экосистем, которые являются неотъемлемой частью водного цикла. Благодаря увлекательному контенту Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить людей и сообщества на то, чтобы сообща добиться экономичного режима, #WaterWiseEU.