Климатические марши в преддверии выборов

By Euronews

Активисты надеются, что после выборов проблемы климата вновь окажутся в центре внимания

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В преддверии Европейских выборов на улицы столичных городов выходят климатические активисты. В Берлине акция «Пятница ради будущего» собрала около 13 тысяч участников.

Они подчёркивали, что речь идёт о борьбе не только за климат, но и за демократию, и надеются, что после выборов проблемы окружающей среды вновь окажутся в центре внимания.

В Амстердаме тысячи участников климатической манифестации требовали от крупных компаний прекратить финансирование проектов, наносящих ущерб окружающей среде. Организаторы акции подчеркнули, что специально провели свой марш в рабочий день, чтобы сотрудники этих самых компаний услышали призыв климатических активистов.