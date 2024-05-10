Терри Рейнтке: "Зеленый курс" - ключевой элемент пазла евробезопасности"

Европейские "зеленые" не верят разговорам о том, что общество якобы разочаровано в идее спасения планеты. В канун евровыборов одна из ключевых фигур зеленого фланга Терри Рейнтке рассказала, почему борьба за чистую энергию - еще и борьба за безопасность ЕС.

Они были в числе победителей последних европейских выборов: тогда "зеленые" совершили прорыв, покорив избирателей своей программой защиты климата. Но пандемия коронавируса, война в Украине, инфляция, резкий рост цен на энергоносители за пять лет перетряхнули ЕС до самых основ. И сегодня там едва ли не во всем винят именно климатические амбиции, считая, что пришло время затянуть пояс.

Что думают об этом в канун выборов сами "зеленые"? Корреспондент Euronews Грегуар Лори поговорил об этом с Терри Рейнтке, она - один из лидеров предвыборного списка европейских защитников планеты.

"Энергия ветра защитит от автократий"

"Борьба за климатическую нейтральность отвечает интересам всех и каждого - убеждена гостья программы "Глобальный диалог". - Мы уже видим ужасные последствия климатического кризиса, особенно в Европе! Мы стремимся подготовить экологический переход, который будет справедливым и равноправным, потому что именно социальная справедливость лежит в основе нашей повестки дня".

Терри Рейнтке - сторонница планомерных и масштабных общеевропейских инвестиций в зеленый сектор, поскольку на кону, по ее мнению - нечто большее, чем просто сокращение вредных выбросов. "Источники энергии, такие как солнце, ветер, не только возобновляются, но и делают нас менее зависимыми от автократических режимов, - говорит она. - "Зеленый курс" - ключевой элемент пазла евробезопасности. Это и есть путь вперед".

Источники энергии, такие как солнце, ветер, не только возобновляются, но и делают нас менее зависимыми от автократических режимов. Терри Рейнтке.

"Зеленая сделка" и вопрос безопасности в Европе - две стороны одной медали", - продолжает Рейнтке. Она напоминает, как на примере ее родины, Германии, стала заметна уязвимость Европы перед Россией, поставщиком ископаемого топлива, с началом полномасштабного вторжения в Украину.

Субсидировать иначе!

Экологические реформы, проводимые Брюсселем, натолкнулись на активное сопротивление фермеров, которые бастовали по всей Европе. Однако Рейнтке убеждена: их проблемы не зависят от "Зеленого курса". "Трудности фермеров - результат нынешней модели производства и сельскохозполитики ЕС. При таком распределении субсидий, как сейчас, люди не получают заслуженной прибыли. Мы должны сделать так, чтобы фермеры, особенно мелкие, имели необходимую поддержку, могли жить за счет своего труда", - говорит она.

В настоящее время одним из критериев распределения субсидий в ЕС является размер хозяйства. "Мы всегда критиковали то, что дотации выделяются в зависимости от размера хозяйства, которое их получает. То есть неважно, работаете ли вы устойчивым образом, уделяете ли внимание экологическим или социальным аспектам, нет, важен только ваш размер!", - негодует Рейнтке. - Мы хотим изменить ситуацию, например, введя экологические или социальные критерии, установив количественный лимит на дотации - так, чтобы финансирование доставалось не только крупным фермерам, но и небольшим хозяйствам, особенно семейным".

Планета, где можно жить

Согласно опросам, "Зеленые" могут потерять до 20 мест на июньских выборах, что грозит им политической маргинализацией в ЕС. Но наша собеседница убеждена, что европейцы поддержат проводимый ее партией курс на инновации.

Наш лозунг - "Смелость!", и именно с таким настроем мы идем на выборы, - заявила она. - В прошлые годы мы доказали свою эффективность на примере "Зеленой сделки", социальной политики и защиты верховенства закона. Мы готовы реализовывать наши предложения, у нас есть результаты на нескольких фронтах, мы не боимся брать на себя ответственность. Я твердо убеждена, что большинство европейцев понимают: на карту поставлены их личные интересы, когда речь идет о климатической нейтральности. Это нужно, чтобы сохранить эту планету пригодной для жизни, отстоять экономические интересы, не уступить Китаю, США, другим глобальным игрокам, когда речь идет о зеленой промышленности и экономике".