Изменение климата глазами детей племени вайю (фотографии)

Индейский народ вайю, проживающий в пустыне Гуахира в Колумбии, страдает из-за засухи и нехватки еды. Детям племени раздали фотоаппараты, чтобы они сами запечатлели то, как изменение климата влияет на их повседневную жизнь.

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Палящее солнце, высыхающие водоёмы, пустынная земля. Вот что запечатлели дети из племени вайю, населяющего полуостров Гуахира в Колумбии, когда им дали в руки фотоаппараты.

Этот индейский народ веками жил за счёт земледелия и собирательства. Но из-за страшных засух, редких дождей и экстремально высоких температур люди оказались на грани выживания. По мнению учёных, причиной тому стало изменение климата. И основную тяжесть кризиса несут на себе в первую очередь дети.

"Только один из десяти детей вайю имеет доступ к чистой питьевой воде, - говорит Фелипе Кортес, руководитель организации по защите прав детей в Колумбии. - Смертность детей от недоедания в Гуахире в шесть раз выше, чем в среднем по стране".

13-летнего Эдгардо учит снимать фотограф Анжела Понсе Maria Puyol/Save the Children

Местная гуманитарная НКО решила предоставит возможность подрастающему поколению самому рассказать о проблемах, с которыми оно буднично сталкивается. Нескольким детям выдали фотокамеры, обучили ими пользоваться и попросили снимать всё, что покажется им важным.

В "День детей" на саммите COP28 полученные снимки стали мощным напоминанием участникам саммита о необходимости учитывать права и потребности детей в действиях по защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением.

"Времён года больше не существует"

13-летняя Мануэла сфотографировала свою сестру, которая черпает воду в местном высыхающем пруду. Manuela/Save the Children

В засушливых районах Гуахиры климатический кризис проявляется в первую очередь в нехватке воды.

Её уровень в водоёмах из-за многолетней засухи достиг рекордного минимума. Питьевую воду жители собирают в местных прудах во время сезона дождей.

Отсюда - частые случаи диареи и других заболеваний у детей, вынужденных пить грязную воду.

"Дождей не было уже давно, нам очень нужна вода и животным тоже, - сетует 14-летний Исмаэль.- Мы пьём воду из того же пруда, что и скот".

Исмаэль сфотографировал высохший из-за засухи пруд. Ismael/Save the Children

“Я сфотографировал солнце, потому что было слишком жарко, а это вредно для деревьев и вызывает у нас жажду", - сказал Исмаэль. Ismael/Save the Children

В объектив фотокамеры Исмаэля также попало палящее солнце. "Я сфотографировал его, потому что было слишком жарко, а это вредно для деревьев, и вызывает у нас жажду, - сказал он. - От жары хочется пить, а пруд для скота далеко... иногда он пуст, и нам нужно искать воду где-то ещё".

Вода - или её отсутствие - проходит красной нитью через все снимки детей вайю.

Дети вайю, участвующие в проекте, позируют перед фотокамерой. Iveth/Save the Children

"Здесь вайю страдают от нехватки воды. Её невозможно найти, так как погода меняется. Времён года больше не существует", - говорит 16-летний Ивет.

"Раньше у нас были сады, шли дожди, растения росли. Мы не поливали их, это делал дождь. Теперь дождей нет, погода изменилась, и мы не можем сеять. Листья растений высыхают из-за жары и погибают".

Сила солнечного света

Детей вайю также научили создавать изображения при помощи солнечного света, обучив их фототехнике циантопии.

Голубой оттенок получившихся работ показывает, насколько сильно палит в этих краях солнце, и как велика потребность общины в воде.

"Случается, что воду найти не удаётся. Есть риск умереть от жажды, особенно он велик для детей", говорит Белкис. Belkis/Save the Children

14-летняя Белкис выбрала стручки дерева прозопис (или трупильо), которое связано с самобытностью народа вайю.

Оно растёт в условиях экстремальной засухи, поэтому традиционно используется в пище для людей и животных. В самые тяжёлые периоды засухи плоды трупильо собирают и едят в сыром виде или делают из них муку.

"Важно, чтобы животные питались трупильо, чтобы они не погибли", - говорит Белкис.

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"Я хочу продолжать учиться фотографировать", - говорит Мануэла Manuela/Save the Children

16-летняя Мануэла сфотографировала лист яйчуаа - растения, применяемого для лечения инфекций и избавления от камней в почках, рядом с листьями апии, плоды которого вайю срывают для очищения крови при лечении анемии.

Making cyanotypes was a personal highlight for Yolibeth, she said. Yolibeth/Save the Children

"Я положила несколько листьев с дерева, которое очень хорошо известно здесь, и мне нравятся его листья, потому что они имеют форму сердца, - объясняет 17-летня Йолибет. - Это очень важно для нас, потому что мы купаемся с ними, когда видим сны".

Сны играют важнейшую роль в культуре вайю, являясь сигналами грядущих событий. Наша собеседница добавила: "Мы серьёзно относимся к сновидениям, пытаемся истолковать их значение, принимая ванну с этими растениями".

Как общине вайю помогают справиться с изменением климата?

Колумбийское правительство объявило режим чрезвычайного положения в департаменте Гуахире, где проживает около 400 000 представителей вайю.

Регион уже серьёзно пострадал от изменения климата, и ожидается, что к 2050 году температура повысится более чем на 4 градуса, что в три раза выше общемирового показателя. По прогнозам, количество осадков здесь сократится на одну пятую. Гуахира к тому же считается самым бедным регионом страны, где более 60% населения живут в нищете.

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14-летний Исмаэль фотографирует, как его мать готовит обед. Ismael/Save the Children

"Дети вайю, как и люди во всём мире, будут затронуты решениями, принятыми на COP28, и их права и потребности должны быть в центре внимания этих решений", - утверждает Кортес.

Организация Save the Children призывает развитые страны увеличить финансирование программ по борьбе с изменением клиамата, тем самым поддержать бедные страны.

"Мои бабушка с дедушкой и учителя каждый день рассказывают нам о йонне и нашей культуре, которую нам нельзя забывать" Luz/Save the Children

"Климатический кризис сильнее всего бьёт по самым уязвимым слоям населения. Душераздирающе видеть, как дети страдают от проблемы, которую они не создавали", - говорит Понс.

"Фотографии, которые сделали дети вайю, рассказывают историю с мощным посылом о силе и стойкости, подчёркивая, насколько необходимо всем нам защищать нашу планету и поддерживать тех, кто страдает больше всего".