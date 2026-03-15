Аракчи: Иран продолжит блокаду Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что война с США и Израилем "не закончится до тех пор, пока Тегеран не получит гарантии того, что она не повторится, и компенсацию".

В интервью газете "Аль-Араби аль-Джадид" он сказал: "Мы прошли через этот опыт в прошлом году, когда Израиль напал и к нему присоединились Соединенные Штаты. Затем они вернулись, чтобы снова напасть на нас".

В интервью MS NOW министр также сообщил, что его страна получает военную поддержку как от России, так и от Китая, подчеркнув при этом, что Иран продолжит блокаду Ормузского пролива.

Аракчи назвал Россию и Китай "стратегическими партнерами" Ирана, объяснив, что сотрудничество с ними включает политическую, экономическую и военную сферы, но отказался от подробностей.

Иранские атаки на Персидский залив

Аракчи также обосновал атаки Ирана на соседние страны Персидского залива, которые, по словам ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии, были направлены на гражданские районы.

Он обвинил ОАЭ в том, что они позволяют США наносить удары из таких густонаселенных городов, как Дубай и Рас-аль-Хайм: "Очевидно, что они запускают ракеты и БпЛА из ОАЭ, но использовать густонаселенные районы с этими целями опасно".

В другом заявлении для The New Arab он подчеркнул, что у Тегерана есть "множество доказательств" того, что американские базы на Ближнем Востоке используются для нанесения ударов по Исламской Республике.

"У нас есть спутниковые снимки и данные электронного мониторинга, которые показывают, что американские базы в регионе используются для совершения атак против нас", - сказал он.

Иранский министр добавил, что его страна готова встретиться со своими партнерами в регионе и сформировать комиссию для определения того, какие цели были атакованы и были ли они на самом деле американскими.

Он также раскрыл недавнюю информацию о том, что США и Израиль запускают ракеты из определенных точек в направлении арабских стран, отметив, что американцы разработали беспилотник, похожий на иранский Shahed, который используется для поражения целей в регионе.

Эти действия могут быть направлены на то, чтобы перевести отношения между Ираном и арабскими странами в негативное русло путем нанесения ударов по гражданским объектам, сказал он.

В официальном заявлении, опубликованном в X, ОАЭ осудили высказывания Аракчи, заявив: "Эмираты имеют право защищаться перед лицом навязанной им террористической агрессии, но они продолжают отдавать предпочтение разуму и логике, сохраняя сдержанность и стремясь найти выход для Ирана и региона".

В интервью Euronews государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбех заявила, что с начала войны Эмираты приняли на себя основной удар иранских ракет и беспилотников в регионе, подчеркнув, что стране удалось сохранить стабильность, и жизнь вернулась в почти нормальное русло после 14 непростых дней.

Она добавила: "Прошло две недели с начала этого конфликта, в который мы не хотели быть втянутыми. До этой эскалации мы принимали активное участие в дипломатических усилиях, пытаясь избежать конфликта в регионе", - сказала она.

Удары США по объектам на острове Харк

Министр иностранных дел Ирана минимизировал последствия недавней атаки США на военные объекты на острове Харк, подчеркнув готовность своей страны ответить на любые нападения на нефтяную инфраструктуру.

"Я думаю, что наши вооруженные силы уже дали понять, что они ответят, если наши нефтяные объекты и энергетическая инфраструктура будут атакованы, и будут атаковать любые энергетические объекты в регионе, которые принадлежат американской компании или имеют американского акционера, - пообещал он. - Ответ будет однозначным".

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесли удары по "всем военным целям" на острове Харк, стратегическом центре экспорта нефти Ирана в северной части Персидского залива, предупредив, что нефтяная инфраструктура острова может стать объектом нападения, если пролив останется закрытым.

О состоянии Моджтабы Хаменеи

Аракчи опроверг заявления военного министра США Пита Хегсета о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в результате ударов Израиля и США, в результате которых погибли его отец аятолла Али Хаменеи, его жена и сын.

"С новым верховным лидером нет никаких проблем, - сказал он. - Все под контролем".

В другом заявлении официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что эти сообщения - часть кампании в СМИ, психологической войны, основанной на распространении дезинформации. По его словам: Моджтаба Хаменеи жив и находится в полном здравии.

"Соединенные Штаты и Израиль придерживаются последовательной схемы для оправдания своих атак, начиная с дискредитации стран, а затем оправдывая нападения на гражданское население", - сказал Багаи.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Моджтаба Хаменеи пострадал в первый день бомбардировок США и Израиля, когда погибли его отец и высокопоставленные иранские военные.