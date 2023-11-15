Сказочное преображение пруда в Национальном заказнике Kealia Pond впервые было замечено в конце октября.

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Пруд на Гавайях стал настолько розовым, что мог бы вполне сойти за декорацию к фильму "Барби", но на самом деле это странное явление не является поводом для веселья.

Ученые пытаются установить причину странного оттенка воды в Национальном заповеднике Kealia Pond, но, по их мнению, в этом, скорее всего, виновата засуха.

Сотрудники заповедника, расположенного на острове Мауи, ведут наблюдение за розовым прудом с 30 октября.

По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, пробы воды, взятые Гавайским университетом, свидетельствуют о том, что за яркий цвет ответственны солелюбивые бактерии.

На данный момент власти предостерегают от погружения в воду и употребления ее в пищу.

Почему пруд на Гавайях стал ярко-розовым?

Впервые сказочное преображение пруда в Национальном заповеднике Kealia Pond было замечено в конце октября.

"Я только что получил сообщение от человека, который гулял по пляжу - он позвонил мне: "Здесь происходит что-то странное", - рассказал Брет Вулф, управляющий заказником.

Вулф был обеспокоен тем, что ярко-розовый цвет может быть признаком цветения водорослей, но лабораторные исследования показали, что токсичные водоросли тут ни при чем. Настоящим виновником могут быть организмы, называемые галобактериями.

Галобактерии - это тип архей, или одноклеточных организмов, которые процветают в водоемах с высоким содержанием соли. В настоящее время соленость воды в водоеме Kealia Pond превышает 70 частей на тысячу, что в два раза выше солености морской воды.

По словам Вульфа, для окончательной идентификации микроорганизма лаборатории необходимо провести анализ ДНК.

Засуха на Мауи, вероятно, способствует возникновению такой ситуации. Обычно ручей Вайкапу впадает в пруд Кеалиа и повышает уровень воды в нем, но, по словам Вулфа, этого не происходило уже очень давно.

Когда пойдут дожди, ручей будет впадать в основной пруд Кеалиа, а затем в зону выхода воды, которая сейчас окрашена в розовый цвет. Это снизит соленость и, возможно, изменит цвет воды.

"Возможно, именно это и заставит его исчезнуть", - сказал Вулф.

Никто в заповеднике еще не видел пруд такого цвета - даже волонтеры, которые работают рядом с ним уже 70 лет. Однако водоем уже переживал периоды засухи и повышенной солености. Вулф не уверен в том, почему цвет изменился именно сейчас.

Розовый пруд на Гавайях привлекает любопытных посетителей

После появления в социальных сетях фотографий розового пруда в парк стали стекаться любопытные посетители.

"Мы предпочитаем, чтобы они приходили послушать о нашей миссии по сохранению местных и исчезающих водоплавающих птиц и о восстановлении водно-болотных угодий. Но нет, они пришли посмотреть на розовую воду", - пошутил Вулф.

Однако он понимает всеобщее восхищение. "Если это их привлекает, то все в порядке, - сказал он, - это здорово".

Заповедник представляет собой водно-болотное угодье, где гнездятся, кормятся и отдыхают находящиеся под угрозой исчезновения гавайские ходулочники, известные как аэо, и гавайские лысухи, или алаэ кеокео. В зимнее время здесь также обитают перелетные птицы.

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По словам Вулфа, вода не причиняет птицам никакого вреда.

Поскольку пруд является заказником, людям запрещается заходить в него вброд или выпускать в воду своих домашних животных, независимо от ее цвета.

Однако власти принимают дополнительные меры предосторожности, предупреждая людей о том, что не следует заходить в воду или употреблять в пищу пойманную там рыбу, поскольку источник окраски еще не установлен.