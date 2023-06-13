Выжившие в джунглях: новые подробности спасения колумбийских детей

В первые дни после авиакатастрофы мать четверых детей ещё была жива. Затем старшие дочери взяли на себя заботу над беззащитными братьями. Теперь родственники борются за право опеки над Лесли, Солейни, Тьеном и Кристином.

Выжить в дикой природе им помогли знания о джунглях, съедобных и ядовитых растениях, а также невероятная солидарность. Четверо детей из числа коренного народа уитото провели в тропическом лесу 40 дней, питаясь фруктами, мукой и семенами маниока, найденными на борту разбившегося самолёта.

В конце прошлой недели их обнаружили возле небольшого водоёма. Сейчас 13-летняя Лесли, 9-летняя Солейни, 5-летний Тьен и годовалый Кристин восстанавливаются в военном госпитале в Боготе, где они проведут ещё несколько недель.

По рассказам чудом спасённых детей, их мать Магдалена Мукутуй умерла лишь на четвёртый день после авиакатастрофы. Они также сказали, что слышали шум вертолётов и записанный голос бабушки, призывавший оставаться на месте.

Колумбийская армия распространила рисунок детей, на котором, как утверждается, изображена собака-ищейка по кличке Уилсон, которая пропала в ходе операции.

"Дети должны находиться под защитой, им нужна забота и любовь, чтобы поправить своё здоровье. Затем будет видно, какие меры примет семейный омбудсмен", – заявила Адриана Веласкес, заместитель генерального директора Колумбийского института семейного благополучия (ICBF).

По информации AFP, бабушка детей по материнской линии добивается опеки над ними. Родственники погибшей матери утверждают, что отец младших братьев жестоко обращался с ними, а также избивал жену, мужчина это отрицает. Власти проводят расследование, чтобы определить, с кем лучше жить детям.