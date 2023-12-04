Остались ли у Евросоюза климатические амбиции?

Флагманский проект Еврокомиссии о "зелёном переходе" всё чаще подвергается критике. Звучат призывы о том, чтобы Евросоюз умерил свои климатические амбиции.

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"Зелёный пакт", некогда объединявший страны ЕС, превратился в источник самых серьёзных разногласий внутри сообщества. Ряд положений Закона о восстановлении природы поставили под сомнение, разрешение на использование глифосата продлили на 10 лет, а ограничения на применение пестицидов не стали вводить.

Флагманский проект Евросоюза всё больше подвергается нападкам. А "зелёные" сетуют: в такой гнетущей международной атмосфере достичь углеродной нейтральности к 2050 году будет нереально.

Ютта Паулюс, евродепутат, "Зелёные":

"Люди говорят: оставьте нас в покое. И так слишком много проблем и кризисов. У нас война, инфляция, я боюсь потерять работу, я не знаю, кто будет заботиться обо мне, когда я состарюсь, потому что население стареет. И все эти проблемы вместе взятые, приправленные популистскими нападками с использованием социальных сетей, распространением фейковых новостей, создают ядовитую смесь неприятия "Зелёного соглашения".

Страны блока быстро приняли законопроекты, связанные с переходом на возобновляемые источники энергии: о пограничном углеродном налоге, отказе от двигателей внутреннего сгорания и другие. В общей сложности были одобрены 12 из 13 актов, которые нацелены, главным образом, на сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году на 55%.

Но этого явно недостаточно. А политическая обстановка сегодня, похоже, благоприятствует правому дискурсу.

Питер Лизе, евродепутат, Европейская народная партия (EPP):

"Мы переусердствовали. Иногда такое случается. Парламент переусердствовал - не предоставляя людям выбора, но принимая очень директивные решения на европейском уровне.К хорошему это привести не может. Когда мы сделаем всё, что требуют от нас "зелёные", мы либо не достигнем наших климатических целей, либо потеряем много рабочих мест и конкурентоспособность. Плох и тот, и другой сценарий. Мы должны расставлять приоритеты. Переусердствовать не надо. Надо заручиться поддержкой людей".

Представители промышленного и сельскохозяйственного секторов утверждают что соблюдение экологических норм обойдётся дорого им и экономике в целом. Но Еврокомиссия не намерена менять курс.

Вопке Хукстра, еврокомиссар по климатическим действиям:

"Нам нужно выполнить две задачи. Во-первых, продолжать реализацию наших амбиций, потому что изменение климата - это реальность. Кроме того, мы должны показать гражданам и компаниям, что у этой идеи есть перспективы. Мы должны сделать всё, чтобы предприятия продолжали следовать этим устремлениям, чтобы люди видели светлое будущее, даже если меняются обстоятельства".

Проблема изменения климата уже давно вышла за рамки экологии. Евросоюз тоже хочет участвовать в "гонке вооружений" зелёными технологиями, выиграть в которой стремятся США и Китай. Так что внутриевропейские переговоры о целях на 2040 год покажут, какие амбиции в настоящий момент действительно имеет Евросоюз.